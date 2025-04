Emotionales Video: Chris Broy bestätigt Trennung von Bella

Bei Chris Broy (35) und seiner Partnerin Bella ist endgültig alles aus und vorbei. Der Reality-TV-Star teilt in seiner Instagram-Story ein emotionales Video von sich, in dem er die Trennung bestätigt. "Wir sind zum Entschluss gekommen, dass es einfach nicht mehr weitergeht", erklärt Chris sichtlich mitgenommen und fügt hinzu: "Ich konnte das nicht mehr erfüllen, was man sich vorgestellt hat und es war dann am Ende doch zu wenig, was ich geben konnte." Der Schlussstrich scheint diesmal endgültig zu sein: "Tatsächlich war ich gerade in Duisburg und hab ihr die letzten Sachen gebracht, die noch bei mir in der Wohnung waren von ihr."

Auch Bella meldet sich in ihrer Story und erklärt: "Da Chris das Ganze jetzt schon angesprochen hat, sollte es allen klar sein, wir sind nicht mehr zusammen." Die Trennung sei friedlich verlaufen, wie die Love Fool-Bekanntheit betont: "Es herrscht kein böses Blut und ich bitte um Respekt dafür, dass ich keine Gründe nennen werde, da es unsere Sache ist. Keiner ist fremdgegangen und wir hassen uns auch nicht."

Die Trennung der Realitystars kommt zu einem turbulenten Zeitpunkt. Vor wenigen Tagen machte Eva Benetatou (33), die Mutter von Chris' Sohn George, öffentlich, dass sie einen Seitensprung mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32) hatte, der mittlerweile von seiner Frau Samira (31) getrennt ist. Nach ihrer Beichte brach eine Welle der Empörung aus, die sich gegen Evas Verhalten richtet. Auch Chris reagierte darauf: "Wenn ich so den neuesten Gossip höre, oweia."

Instagram / chris_broy Chris Broy im April 2025

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

