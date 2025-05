Ein Zuhause finden: Das ist Inaontours größtes Ziel für 2025

Ina (29) vom ehemaligen Duo Coupleontour hat ihren Fans auf Instagram einen Einblick in ihre persönlichen Ziele für das Jahr 2025 gegeben. In einer Fragerunde verriet die Influencerin, dass sie mit ihrem Partner über einen Umzug nachdenkt. "Wir fühlen uns hier nicht so richtig zu Hause und das stört sehr. Deswegen hoffe ich, dass die Suche dieses Jahr noch erfolgreich ist", erklärte sie. Gleichzeitig betonte Ina, dass sie hofft, dieses Vorhaben noch in diesem Jahr umsetzen zu können.

Ergänzend zu ihrem Umzugswunsch gab die Social-Media-Bekanntheit auch ein kurzes Update zu ihrer Beziehung. Auf die Frage nach ihrer Partnerschaft antwortete Ina, dass alles "super" zwischen ihr und Fabi laufe. "Wir sind weiterhin sehr glücklich zusammen und ich für meinen Teil bin dankbar, dass ich so einen aufmerksamen Mann an meiner Seite habe, der immer auf mich achtet", schwärmte sie.

Das letzte Jahr war für Ina von schwierigen Zeiten geprägt, doch sie konnte in ihrer Beziehung und in einem neuen Lebensabschnitt Trost finden. Gemeinsam mit ihrem Partner träumt sie von einem Zuhause, das ihrem Wunsch nach Beständigkeit entspricht. Das Paar durfte bereits im März eine potenzielle Immobilie besichtigen. "Wir haben gestern das erste Objekt besichtigt und werden in naher Zukunft auch noch weitere besichtigen, um zu entscheiden, was das Richtige ist und wo es für uns hingehen wird", schilderte Ina vor rund zwei Monaten auf Social Media.

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina, Oktober 2024

Denkt ihr, Ina und Fabi finden noch in diesem Jahr die richtige Immobilie? Ja, ich drücke den beiden die Daumen. Puh, das ist ganz schön sportlich. Ergebnis anzeigen