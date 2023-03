Wegen Atemnot: Lovelyn Enebechi muss mit Levi zum Kinderarzt

Lovelyn Enebechi (26) gibt den Fans ein Update zu Levis Gesundheitszustand. Vor einigen Tagen hatte sich die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihrer Community gemeldet: Die Influencerin hatte erzählt, dass es ihrem fast einjährigen Sohn Levi alles andere als gut gehe. So sei der Kleine viel am Schreien und würde immer wieder unter Atemnot leiden. Nun meldete sich Lovelyn erneut zu Wort – dieses Mal aus einer Kinderarztpraxis.

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem einige Schränke und Babyunterlagen zu sehen sind. "Sind dann doch beim Kinderarzt gelandet", begann die besorgte Mama zu berichten. In den vergangenen Tagen habe sich der Zustand ihres Sohnes nicht sonderlich verbessert, weswegen sie nun medizinischen Rat einhole. Nachts sei Levi weiterhin dauerhaft am Schreien, würde sich übergeben und zwischenzeitlich schwer Luft bekommen. "Ich bin fix und fertig und hoffe, wir bekommen hier Hilfe", gestand Lovelyn ehrlich.

Bereits Anfang Januar hatte sich die Mama mit unerfreulichen Nachrichten bezüglich des Wohlbefindens ihres Babys bei den Fans gemeldet. Damals erzählte sie, dass Levi sehr doll zahnen würde, was ihrem Sprössling starke Schmerzen bereitete. "Er leuchtet richtig, aber nur auf der rechten Seite. Der arme kleine Mann", hatte sie damals berichtet.

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Sohn Levi im Mai 2022

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn Levi im März 2023

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de