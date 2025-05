Rebecca Ries: Auf diese Menschen kann sie sich verlassen

Rebecca Ries, beliebter Social-Media-Star, steckt aktuell in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes Malik wurde sie von ihrem Partner Göktug Göker verlassen. Auf Instagram gewährte sie ihren Fans jetzt einen Einblick, wie sie die Trennung und den Alltag als frischgebackene Mama meistert. "Ich weiß einfach gar nicht, wo mir der Kopf steht", erklärte Rebecca offen und zeigte sich dankbar, dass ihre Familie sie in dieser schweren Zeit unterstützt. "Sie schauen auf mich und nehmen mir den Kleinen ab, wenn ich mal kurz Zeit für mich brauche – sei es zum Duschen, Aufräumen oder einfach nur, um Me-Time zu haben."

Trotz der Trennung bleibt Göktug ein engagierter Vater für den kleinen Malik. Rebecca betonte in ihrer Instagram-Story, wie wichtig ihm der Kontakt zu seinem Sohn sei. "Er war jetzt auch die Tage hier und hat den Kleinen besucht", verriet sie und hob hervor, dass Göktug nach wie vor ein toller Vater sei. "Er möchte trotzdem nach wie vor für sein Kind da sein. Das möchte ich ihm überhaupt gar nicht abstreiten oder abnehmen." Die neue elterliche Konstellation scheint sich also zumindest in Bezug auf die Erziehung des gemeinsamen Kindes positiv zu entwickeln.

Für Rebecca war die Zeit kurz nach der Geburt alles andere als einfach, doch sie versucht, sich langsam mit den neuen Gegebenheiten zu arrangieren. Schon in der Vergangenheit teilte die Influencerin viele persönliche und emotionale Momente mit ihrer Community, die heute eine wichtige Stütze für sie darstellt. Sie erzählte, dass sie sich beim Putzen am besten ablenken kann, da ihr dies ein wenig das Gefühl von Kontrolle zurückgibt. Ihre Offenheit und Ehrlichkeit scheinen ihren Fans Kraft zu geben – und ihnen zu zeigen, dass selbst in schwierigen Zeiten Familie und Zusammenhalt einen Weg vorwärts bieten können.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries mit Baby Malik

Instagram / whoisbeccs Collage: Rebecca Ries und Göltug Göker

