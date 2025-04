Für diese Stars endet "Die Verräter"-Reise nach Folge eins

Die dritte Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! hat gerade erst begonnen und endet bereits für zwei Stars mit der Heimreise. In der TV-Show nehmen 16 Stars an einem Spiel teil, bei dem es zwölf Loyale und vier Verräter gibt. Ziel der nicht loyalen Spieler ist es, die Loyalen zu eliminieren. Pro Nacht können sie einen Teilnehmer wählen, den sie ermorden wollen. Doch bei einem Opfer bleibt es nicht: Am runden Tisch dürfen alle Stars diskutieren, was das Zeug hält, und den Kandidaten, der die meisten Stimmen der anderen bekommen hat, rauswählen. Die Loyalen hoffen natürlich, dass sie damit einen Verräter entlarven können. In der ersten Folge scheitern sie mit ihrer Wahl. Sie entscheiden sich als Gemeinschaft für Jorge González (57), doch der TV-Star ist einer von den Loyalen. "Ja, die Leute haben den Falschen erwischt", meint er gelassen.

Den ersten richtigen runden Tisch durfte einer nicht miterleben: Timon Krause (30). Offenbar hatten die Verräter zu große Angst vor seinen Fähigkeiten als Mentalist. Der Gedankenkünstler sei laut Motsi Mabuse (44) eine zu große Gefahr für alle. Ihre Teamkollegen Mirja du Mont (49), Charlotte Würdig (46) und Wayne Carpendale (48) stimmen dem Tanzprofi zu. Damit ist die Entscheidung besiegelt – Timon wird die Nacht nicht überleben und muss das Anwesen verlassen. "Ich kann es komplett nachvollziehen, dass die Verräter denken, als Mentalist könnte man gefährlich werden – traurig", kommentiert er das Geschehen.

Vor allem Jorges "Die Verräter"-Aus dürfte seine Let's Dance-Kollegen Motsi und Joachim Llambi (60) treffen – immerhin ist das Dreiergespann ein eingespieltes Team. Im Vorfeld machte sich die 44-Jährige über die neuen Umstände einige Gedanken und erklärte gegenüber RTL: "Wir sind ein starkes Team zusammen, und jetzt sind wir gar kein Team. Das ist tatsächlich noch schwieriger, weil wir uns so gut kennen. Dann müssen wir wirklich unsere Rolle [...] gut machen."

