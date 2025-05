Tom Kaulitz und Heidi Klum knutschen auf dem roten Teppich

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) lassen sich die Premiere des neuen "Mission Impossible"-Films nicht entgehen. Bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Cannes sorgen das Model und der Musiker dabei nun für Herzklopfen. Die zwei Stars küssen sich mehrfach auf dem berühmten roten Teppich und wirken dabei wie frisch verliebt. Der Bruder von Bill Kaulitz (35) zeigt sich in einem stylishen schwarzen Anzug mit lässig geöffnetem Hemd. Seine Göttergattin funkelt in einem silbernen Kleid mit einem tiefen Ausschnitt.

Heidi schritt schon einen Tag zuvor in Cannes über den Red Carpet. Beim Eröffnungsabend der Filmfestspiele hatte die gebürtige Deutsche in einem voluminösen, rosafarbenen Kleid mit Schleppe für Gesprächsstoff gesorgt. Ein neuer Dresscode verbietet solche Roben nämlich eigentlich. "Voluminöse Kleidungsstücke, insbesondere solche mit einer großen Schleppe, die den ordnungsgemäßen Verkehr der Gäste behindern und die Bestuhlung des Theaters erschweren, sind nicht gestattet", heißt es auf der offiziellen Website des Events.

Die Germany's Next Topmodel-Gastgeberin und der Tokio Hotel-Gitarrist sind seit 2019 verheiratet und leben gemeinsam in Los Angeles. Immer wieder schwärmen beide öffentlich von ihrer Beziehung, doch ein Problem gibt es. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählte Tom kürzlich, dass Heidi zu früh aufstehe: "Wenn ich dann höre, dass die Dusche schon an ist, die Kaffeemaschine an ist, sie herumläuft und die Hunde auch schon wach sind – dann fühlt man sich schlecht."

Getty Images Heidi Klum bei den 78. Filmfestspielen von Cannes 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025

