Hat "Das Rad der Zeit" eine Chance auf eine vierte Staffel?

Die Fans von "Das Rad der Zeit" warten gespannt darauf, ob Amazon Prime Video eine vierte Staffel der beliebten Fantasy-Serie in Auftrag geben wird. Während bislang noch keine offizielle Bestätigung für die Fortsetzung vorliegt, zeigt sich Hauptdarsteller Josha Stradowski optimistisch. "Wir sind zuversichtlich, dass eine vierte Staffel grünes Licht erhält", erklärte er kürzlich gegenüber TechRadar. Auch Daniel Henney (45), der die Figur Lan Mandragoran spielt, äußerte sich begeistert über die aktuelle dritte Staffel: "Das ist 'Das Rad der Zeit', wie wir es uns vorgestellt haben." Obwohl die Zukunft der Serie noch ungewiss ist, lassen die positiven Zuschauerreaktionen auf die zuletzt veröffentlichten Folgen Hoffnung aufkommen.

Mit einer Bewertung von bis zu 9,4 von zehn möglichen Sternen auf IMDb konnte die dritte Staffel viele Kritiker und Fans überzeugen. Die Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe von Robert Jordan und Brandon Sanderson basiert, hat damit wichtige Pluspunkte gesammelt. Dennoch betonen die Verantwortlichen von Prime Video, dass noch keine Entscheidung über eine Fortsetzung getroffen wurde. Sollte die Produktion einer vierten Staffel bald grünes Licht erhalten, könnte diese frühestens Ende 2026 oder Anfang 2027 erscheinen. Serienschöpfer Rafe Judkins möchte sich dabei jedoch nicht auf nur vier Staffeln begrenzen. Im Interview mit dem SFX magazine erklärte er: "Ich kann mir Versionen der Serie vorstellen, die sechs oder sieben Staffeln umfassen."

Die Buchreihe "Das Rad der Zeit" umfasst insgesamt 14 Bände und bietet damit ausreichend Stoff für zahlreiche weitere Staffeln. Besonders großen Wert legt Rafe Judkins darauf, die epische Geschichte in all ihren Facetten zu erzählen. "Meine Aufgabe ist es, alles zu tun, um die Geschichte bis zum Ende zu bringen und euch Jordans Ende zu liefern, weil es so kraftvoll ist", schwärmt der Serienschöpfer. Fans hoffen unterdessen, dass sie die Entwicklung von Rand al’Thor, der am Ende der dritten Staffel als Car’a’carn anerkannt wurde, weiterverfolgen können. Im Roman vereinigt Rand die Aiel, muss jedoch zahlreiche Herausforderungen meistern, da nicht alle Clans ihm folgen wollen. Die spannende Geschichte hätte also noch einiges zu bieten.

Getty Images Daniel Henney bei der "Das Rad der Zeit"-Premiere in London im November 2021

Getty Images Die Darsteller von "Das Rad der Zeit" bei der The Prime Experience, 2022

