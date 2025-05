"Große Klappe": Laura Peuker reagiert auf Ex Jonnys Wutrede

Jonny Jaspers und Laura Peuker liefern sich derzeit einen Schlagabtausch im Netz. Nachdem der ehemalige Temptation Island-Verführer erst kürzlich im Netz auf die Seitenhiebe seiner Ex-Freundin reagiert hatte, macht diese nun deutlich, dass sie sich das nicht gefallen lässt. Sie veröffentlicht ein kurzes Statement in ihrer Instagram-Story und erklärt, das Verhalten ihres einstigen Partners für lächerlich zu empfinden. "Du machst dich so zum Affen. Fühlst dich so sicher, weil noch nichts öffentlich ist", wettert die Influencerin und fügt hinzu: "Abwarten und Tee trinken. Mal schauen, ob du dann immer noch so eine große Klappe hast!"

Der Realitystar forderte in seiner Wutrede nicht nur, dass Laura sich aus seinem Leben heraushält, sondern drohte ihr auch mit rechtlichen Schritten. Er betonte, sie bekomme bald "ganz, ganz nette Post" von ihm, da "Onkel Jonny" nicht "blöd" sei und er sich die "Schei*e, die du über mich verbreitest", nicht gefallen lasse. Die Ex on the Beach-Bekanntheit nimmt diese Ankündigung von Konsequenzen allerdings nicht besonders ernst. "Der Anwalt wird lachen, wenn du dem erzählst, weshalb ich Post von dir bekommen soll", ist sie sich sicher.

Wie sich das Drama zwischen dem Ex-Paar, das in der kommenden Staffel Prominent getrennt zu sehen ist, weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Die beiden scheinen allerdings alles andere als gut aufeinander zu sprechen zu sein. Nachdem Laura mehrfach gegen die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnahme ihres Ex-Freundes geschossen hatte, hatte dieser die Nase voll. "Ich kann mir deine Schei*e nicht mehr anhören. Nerv mich einfach nicht, lass mich in Ruhe. Benutz mich nicht als Sprungbrett, nur weil ich jetzt in dem Format drin war, in das du gerne reinwolltest", schimpfte Jonny in seiner Social-Media-Story.

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, ehemaliger "Temptation Island"-Verführer

