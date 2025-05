Halbe Million: Kanye West verlässt Mallorca mit Schuldenberg

Kanye West (47) soll auf Mallorca Schulden von fast einer halben Million Euro hinterlassen haben. Sechs Wochen lang urlaubte der Rapper gemeinsam mit Ehefrau Bianca Censori (30) auf der Baleareninsel – luxuriös, aber offenbar nicht besonders zahlungskräftig. Offen geblieben sind laut der spanischen Zeitung Ultima Hora vor allem die Rechnungen für eine exklusive Finca und einen Klinikaufenthalt – zusammen rund 400.000 Euro. Eine Restaurantrechnung in Höhe von 15.000 Euro wurde zwar inzwischen beglichen, doch die übrigen Forderungen haben die örtliche Polizei bereits auf den Plan gerufen. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts auf Betrug.

Kanye verbrachte auf Mallorca einige Zeit in einer exklusiven Klinik namens "The Balance" – ein bekanntes, luxuriöses Wellness- und Therapiezentrum in der Inselhauptstadt Palma. Die Auszeit habe ihm und der Ehe mit Bianca zwar insgesamt gutgetan, doch sei es im Nachgang wegen Bankproblemen zu Zahlungsschwierigkeiten gekommen, so das Umfeld des Rappers. Trotz dieser Erklärung sollen Vermieter und Restaurantbetreiber inzwischen die örtliche Polizei eingeschaltet haben. Weder Kanye noch sein Management haben sich bisher zu den Vorwürfen geäußert.

Kanye verdiente mit Musik und Mode einst Millionen – zuletzt macht er jedoch vor allem durch Skandale, Grenzüberschreitungen und Auftritte jenseits der Norm von sich reden. In Interviews sprach der Ex-Mann von Kim Kardashian (44) bereits mehrfach über seine psychischen Probleme. So zum Beispiel 2018 mit Big Boy TV, als er bezüglich seiner Bipolarität erklärte: "Es ist keine Behinderung, es ist eine Superkraft." Ob Kanye nach der Auszeit auf Mallorca nun wieder zu mehr Stabilität finden wird – finanziell wie persönlich – oder ob weitere Turbulenzen folgen, bleibt abzuwarten.

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West, Rapper

