Lisa Akkaya macht ihrem Mann zum Vatertag Liebeserklärung

Für Furkan Akkaya (24), genannt Akka, und seine Frau Lisa Marie (24) ist es ein Jahr voller erster Male: Vergangenen Oktober kam ihr erstes Kind zur Welt, weshalb sie heute auch Akkas ersten Vatertag feiern. Anlässlich dieses Tages macht Lisa ihrem Ehemann auf Instagram eine süße Liebeserklärung. "Danke, dass du der beste Papa für unseren Sohn bist, den man sich wünschen kann. Danke, dass du uns immer zum Lachen bringst, egal wie schwer die Zeiten sind. Danke, dass wir uns immer auf dich verlassen können. Wir lieben dich, Papa Akki."

Das Familienglück des jungen Paares wird im Moment aber von einer dunklen Wolke getrübt. Lisa und Akka bangen um das Leben ihres ungeborenen Babys. Die 24-Jährige ist im sechsten Monat schwanger – vergangene Woche setzte plötzlich viel zu früh der Geburtsvorgang ein. Hätten die Ärzte ihn nicht stoppen können, hätte das verheerende Folgen für das Kind gehabt. Auch jetzt ist die Zukunft noch ungewiss: Wichtig ist, dass das Baby noch so lange wie nur möglich im Bauch seiner Mutter bleibt. In dieser emotional sehr herausfordernden Zeit ist Akka die größte Stütze für Lisa. In einem aufwühlenden Statement, in dem sie ihre Fans auf den neuesten Stand brachte, dankte sie ihm für alles.

Dass die beiden Social-Media-Stars schon bald zum zweiten Mal Eltern werden, verrieten sie ihren Fans erst vor knapp zwei Wochen. Eine große Überraschung – der kleine Emilio ist schließlich erst sieben Monate alt. "Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich wieder schwanger bin. Ich halte meinen kleinen Emilio im Arm und denke: 'Das ist doch mein Baby.' Und ich verstehe noch gar nicht, dass ich bald mit zwei süßen Engeln kuscheln darf", schrieb Lisa zu einem Familienfoto auf Instagram, auf dem ihr Babybauch bereits nicht mehr zu übersehen war.

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya mit seinem Sohn Emilio

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

