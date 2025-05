Temptation-Lagerfeuer mal anders: Jamy bekommt eigene Bilder

In der aktuellen Staffel von Temptation Island sorgt Kandidat Jamy Schröder für ordentlich Gesprächsstoff. Während seine Freundin Hillary sich in der Frauen-Villa eher zurückhält, lebt Jamy seine extrovertierte Art in der Männer-Villa voll aus: Tanzen, Flirten und Feiern stehen täglich auf seinem Programm. Beim Lagerfeuer kommt es in der neuen Folge nun zu einer Premiere: Statt wie üblich Bilder von Hillary zu sehen, bekommt Jamy Videos von sich selbst gezeigt. "Du bekommst heute die Bilder zu sehen, die du selbst geliefert hast", überrascht ihn Moderatorin Lola Weippert (29).

Die Videos, in denen Jamy wild feiert und den einen oder anderen betrunkenen Kommentar abgibt, scheinen ihn jedoch nicht aus der Ruhe zu bringen. Im Gegenteil: Der TV-Darsteller zeigt sich unbeeindruckt und reagiert grinsend. "Ich weiß ja, was hier los ist. Ich weiß ja, wo ich einen Scherz mache", ordnet er ein und ist sich sicher, dass auch Hillary das verstehen wird. Doch nicht allen in der Männer-Villa war nach Lachen zumute. Die Gesichter der Verführerinnen ändern sich schlagartig, als sie hören, wie Jamy hinter ihrem Rücken über sie spricht.

Dass Jamy die Kritik kaum berührt, unterstrich er bereits in einem Interview mit Promiflash. "Ich habe für ordentlich Wirbel gesorgt, das bin einfach ich. Ich war noch nie der Mensch, der still in der Ecke sitzt", betonte der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer in der vergangenen Woche. Er sei sich bewusst, dass nicht alle Szenen leicht anzusehen seien, vor allem nicht für Hillary. Trotzdem betont er, dass bisher ja "nichts passiert ist, außer viel Gerede."

Anzeige Anzeige

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, 2025

Anzeige Anzeige