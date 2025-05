Mit Kind und Kippe: Justin Bieber steht erneut in der Kritik

Wie alle Eltern, die auf Social Media den Alltag mit ihren Kindern unverblümt dokumentieren, hat es auch Justin Bieber (31) wahrlich nicht leicht: Schon wieder steht der junge Vater online in der Kritik – diesmal, weil Fans ernsthaft um die Gesundheit seines Sohnes Jack besorgt sind. Der Sänger veröffentlichte auf Instagram eine Bilderreihe, die ihn während eines Kurzurlaubs mit Freunden zeigt, darunter auch ein Foto, auf dem er mit seinem Sohn auf einem Outdoor-Sofa entspannt. Auf einem anderen Bild, das Justin in derselben Situation zeigt, sieht man den Sänger beim Rauchen. Einige Follower äußerten direkt Bedenken, dass der kleine Junge auch hier in der Nähe gewesen sein könnte. "Du solltest nicht vor deinem Kind rauchen", schrieb ein User. Andere wiederum verteidigten ihn und betonten, dass die beiden Fotos vermutlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wurden.

Verwirrung herrschte zuletzt auch durch Justins nachdenkliche Social-Media-Statements, in denen er in letzter Zeit immer wieder offen über persönliche Fehler und Reue sprach. So erklärte er jüngst laut Daily Mail: "Ich bin ein durchschnittlicher, fehlerhafter Typ. Ich habe Dinge getan, die andere verletzt haben." Neben seiner Selbstreflexion thematisierte der Sänger, wie er täglich an sich arbeiten wolle, um ein besserer Mensch zu werden. Dieses Einlassen auf tiefere Emotionen kam bei vielen gut an, während andere Fans sich dennoch Sorgen um sein Verhalten machten. Doch auch diese ständige Beobachtung – selbst wenn sie nur zu seinem Besten sein mag – scheint Justin ebenfalls zunehmend zu belasten.

Der entspannte Kurzurlaub folgt auf eine ereignisreiche Zeit für die Familie Bieber. Vor Kurzem feierte Justins Ehefrau Hailey Bieber (28) einen Meilenstein mit ihrer Skincare-Marke Rhode, die von e.l.f. Beauty für eine unglaubliche Milliarde Dollar übernommen wurde. Hailey, die sich als Chefentwicklerin und kreative Leiterin weiterhin für das Label engagiert, strahlte auf Fotos förmlich vor Glück – Justin zeigte sich stolz an ihrer Seite. Als das Model im vergangenen Monat mit dem "Beauty Innovator Award" ausgezeichnet wurde, betonte sie, dass ihr Mann sie bei ihrer Unternehmertätigkeit von Anfang an unterstützt und angefeuert habe.

https://www.instagram.com/p/DKQY-mcycK5/?img_index=10 Popstar Justin Bieber und ein Freund im Mai 2025

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=3 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025

