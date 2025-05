"Relativ easy": So geht Christian Wolf mit Kritik im Netz um

Christian Wolf, Unternehmer und Social-Media-Star, hat in einer Fragerunde auf Instagram offen darüber gesprochen, wie er mit Kritik umgeht. Seit der Geburt seiner Tochter mit Romina Palm (25) steht er erneut im Fokus, besonders nachdem Oliver Pocher (47) ihm vorgeworfen hatte, sein Kind öffentlich zu vermarkten. Doch Christian lässt sich davon nicht beirren. "Relativ easy: Ich bin echt glücklich mit meinem Leben", erklärte er in seiner Story. Er sei dankbar für seine gesunde Tochter, die liebevolle Partnerin an seiner Seite, seine Freundschaften und die Anerkennung, die er beruflich erfahre. Diese Zufriedenheit gebe ihm innere Ruhe und mache ihn resistent gegen negative Kommentare.

Besonders gestärkt fühle er sich durch die vielen positiven Rückmeldungen, die er über seinen Account zu gesunden Ernährungsmethoden und Fettverlust erhalte. Für ihn seien dies Beweise seines Erfolgs. Auch mit persönlichen Angriffen geht er offenbar gelassen um. Ohne Namen zu nennen, äußerte er sich sogar zu Kritikern, die selbst private Probleme hätten. "Wenn jemand versucht, mein Privatleben zu kritisieren, der seine Ex-Frau [...] regelmäßig beleidigt, ist das eher traurig", schrieb er und spielte damit offenbar auf seinen prominenten Kritiker an. Trotz solcher Auseinandersetzungen betonte Christian, dass ihn solche Kommentare kaltlassen würden.

Mit seiner bekannten Spitzzüngigkeit hatte Oliver zuvor mehrfach kein Blatt vor den Mund genommen. Besonders ein Foto von Christian mit seiner Tochter nahm der Entertainer öffentlich ins Visier. "Kleiner Tipp von Vater zu Vater... Weniger Storys machen, mehr Kopf des neugeborenen Kindes halten... Egal, wie viel Geld man verdient hat", wetterte Oliver auf Instagram. Der fünffache Papa störte sich auch daran, dass die beiden schon kurz nach der Geburt Werbung für die eigene Marke machten. "Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst", schimpfte der 47-Jährige.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

