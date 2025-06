So steht Reality-TV-Sternchen Gloria Glumac zu OnlyFans

Gloria Glumac (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, teilte kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram ihre Meinung zur beliebten Plattform OnlyFans mit. "Ich werde das niemals machen", stellte sie klar und fügte hinzu, dass auch ihr Freund mit einem solchen Schritt ein Problem hätte – schließlich ist die Plattform bekannt für besonders schlüpfrige Inhalte, die Prominente ihren Fans gegen Bezahlung zur Verfügung stellen. In ihrer Story betonte sie, keinerlei Interesse an dieser Tätigkeit zu haben – stattdessen wolle sie lieber anderen Ladys den Vortritt lassen, die sich dazu mehr berufen fühlen: "Gibt ja genug andere hübsche Girls, die das machen und Spaß dran haben", fügte die Influencerin diplomatisch hinzu.

Die Plattform OnlyFans, auf der Nutzer gegen Bezahlung exklusive Inhalte von Content-Erstellern erhalten können, hat in den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt – insbesondere in der Erwachsenenunterhaltungsbranche. Doch nicht nur bekannte Erotikstars verdienen sich auf der Plattform seither ein goldenes Näschen – auch immer mehr branchenfremde Promi-Damen sind dort anzutreffen, um besonders pikante Inhalte zu teilen. Für Gloria ist das allerdings keine Option. Zu ihren eigenen Online-Aktivitäten sollen auch zukünftig vor allem Lifestyle-Inhalte zählen – eine klare Haltung, mit der sich die Stuttgarterin von einigen Kollegen aus dem Reality-Genre abheben dürfte.

Privat hat sich Gloria in der letzten Zeit auf zahlreiche Veränderungen eingestellt. Nach der fast abgeschlossenen Scheidung von ihrem Ex-Partner Nikola Glumac (29), der eigenen Aussagen zufolge aktuell von Kim Virginia Hartung (30) ein Kind erwartet, plant sie die offizielle Rückkehr zu ihrem Geburtsnamen. Auch die Anpassung ihres Instagram-Namens wolle sie in Kürze vornehmen – ein weiterer wichtiger Schritt für die 32-Jährige, um mit der Vergangenheit abzuschließen. Der bürokratische Prozess sei zwar aufwendig, wie sie ihre Fans bereits über Instagram wissen ließ, doch freue sie sich sehr auf den Neuanfang. Dass sie diesen Schritt mit ihrem neuen Partner an der Seite angeht, scheint sie in ihrer Entscheidung nur noch mehr zu bestärken.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Juni 2023

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im November 2024

