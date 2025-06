Tränen bei KDRS: Dieser Promi muss heute vorzeitig gehen

Spannung und Drama pur bei Kampf der Realitystars: In der fünften Folge mussten sich die Kandidaten erneut hitzigen Diskussionen und schwierigen Entscheidungen stellen. Nach einer Herausforderung an der sogenannten Wand der Wahrheit waren es diesmal Anouschka Renzi (60) und Martin Semmelrogge (69), die auf den letzten Plätzen landeten. Im Anschluss mussten beide jeweils einen Mitstreiter als Manager benennen, der für sie eine folgenschwere Entscheidung traf. Während Anouschka sich für Dennis Lodi entschied, wählte Martin Stephen Dürr (50), um zu verhandeln, wer die Sala verlassen muss: Letztendlich traf es die Schauspielerin.

Die Verkündung dieser Entscheidung war emotional geladen: Während Dennis sichtlich mit den Tränen kämpfte, schien Anouschka hingegen erleichtert. "Ich freue mich, dass ich nach Hause darf", behauptete die 60-Jährige gelassen und verabschiedete sich mit erhobenem Haupt von den anderen Teilnehmern. Dass die Entscheidung zwischen ihr und Martin getroffen werden musste, lag daran, dass sie laut eigenen Angaben und denen der KDRS-Stars "als auserzählt" gelten.

Anouschka Renzi ist seit ihrer Jugend in der Theater- und Schauspielbranche tätig. Mit 17 Jahren stand sie erstmals in Berlin auf der Bühne. Aber auch an verschiedenen Shows und Reality-TV-Formaten nahm die Medienpersönlichkeit teil. So wagte sie sich an den Herd bei Das perfekte Promi-Dinner im Jahr 2012, reiste 2022 für das Dschungelcamp nach Australien und nahm schließlich an "Kampf der Realitystars" teil.

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Instagram / anouschkarenzi.de Schauspielerin Anouschka, Oktober 2023

