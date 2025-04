"Are You The One?"-Zoff: Sinan und Joanna sprechen sich aus

Bei Are You The One? hat es zwischen den Kandidaten Sinan und Joanna gewaltig gekracht. Er nannte sie vor anderen Personen aus dem Cast "leicht zu haben", sie hielt ihm daraufhin eine Standpauke und stichelte immer wieder gegen den vermeintlichen Außenseiter der Gruppe. In der aktuellen Doppelfolge muss Sinan die Villa verlassen – bevor er geht, sucht Joanna allerdings noch einmal die Aussprache. "Ich habe gesehen, dass es dich extrem bedrückt hat, und das war einfach nur dumm. Ich habe dich provoziert", gesteht sich Joanna ein und entschuldigt sich. Sinan kritisiert ihr Verhalten: "Du hast mir nie die Chance gegeben, mit dir zu reden. Du bist mir immer aus dem Weg gegangen."

Die beiden schließen letztendlich Frieden und umarmen sich. "Du bist ein toller Mann, wirklich", betont Joanna dabei. Für Sinan ist die aufregende Zeit bei "Are You The One?" nun endgültig vorbei – er hat in Nasti sein Perfect Match gefunden und muss demnach die Villa verlassen. "Es war eine echt intensive Zeit hier: Das, was man hier erlebt, das erlebt man wirklich draußen in ein paar Monaten", findet Sinan.

Dass die Gruppe mit Sinan und Nasti noch ein Perfect Match finden konnte, ist ein echter Glücksfall. Denn schon in der nächsten Woche steht das große Finale an, in dem alle ihren perfekten Partner gefunden haben müssen. Bislang wurden jedoch nur drei Matches endgültig durch die Matchbox bestätigt. Ob der Cast den Jackpot von 190.000 Euro noch knacken kann, bleibt vorerst abzuwarten.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Sinan

RTL / Frank Beer Joanna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

