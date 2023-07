Kein Ex or next: Gabriela musste "Ex on the Beach" verlassen

Gabriela verlässt Mexiko. Die Influencerin kam zu Beginn der Staffel von Ex on the Beach rein, wo sie mit ihrem Ex-Freund Kimi aneinandergeraten war. Es dauerte auch nicht lange, bis sie sich gegen ihn entschied, um stattdessen ihr eigenes Liebesglück in der Villa zu finden. Doch das wollte der Beauty nicht so richtig gelingen und so stand fest: Auch Gabi muss ihre Koffer packen!

"Deine Zeit ist abgelaufen", las Maurice vom Terror-Tablet ab. Schnell war klar, um wessen Exit es sich handelte: "Gabriela, verlasse jetzt die Villa." Die 22-Jährige nahm ihren Rausschmiss gelassen, Anastasia Hale dagegen fand es schade: "Ich finde es richtig traurig, dass sie gehen musste." Doch von der Trauer war wenige Minuten später nichts mehr zu spüren. Denn die Blondine freute sich: "Jetzt ist Platz für neue Männer!"

Zuvor waren zwei andere Kandidaten freiwillig gegangen. Chiara Antonella (26) wurde vor die Wahl gestellt: "Chiara, gibt es eine weitere Chance für deinen Ex Wladimir oder willst du dich ungestört auf Next Maurice einlassen?" Für die 26-Jährige stand sofort fest, dass sie es mit ihrem Ex-Freund noch einmal probieren möchte.

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves im März 2023

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella im Juli 2023

