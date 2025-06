Diddys Verteidiger zweifeln Aussagen von Cassies Freundin an

Eine enge Bekannte von Cassie Ventura (38), Bryana Bongolan, schilderte kürzlich im Rahmen des Prozesses gegen P. Diddy (55) einen erschreckenden Vorfall aus dem Jahr 2016, bei dem der Musiker Cassie über das Geländer eines Balkons im 17. Stock eines Los-Angeles-Apartments gehalten haben soll. Die Modedesignerin gab an, dass er sie nach etwa 15 Sekunden zurück auf den Balkon zog und dabei in Möbel warf. Fotos von Verletzungen wie einem großen Bluterguss und einem Nackenstützkorsett untermauerten Bryanas Aussagen vor Gericht.

Im Zuge der Verhandlung versuchten P. Diddys Anwälte, Zweifel an Bryanas Glaubwürdigkeit zu säen. Die Verteidigung hob Widersprüche zwischen früheren Aussagen und ihrem jetzigen Bericht hervor und erwähnte außerdem, dass die Zeugin mit Cassie und P. Diddy in der Vergangenheit Drogen konsumiert habe, was potenziell die Erinnerungen an die betreffenden Ereignisse beeinflusst haben könnte. Der Richter unterband jedoch jede direkte Konfrontation. Bryana hielt an ihrer Darstellung fest und erläuterte, dass die Ereignisse sie bis heute mit Angstzuständen und Alpträumen belasten.

Die mutmaßlichen Vorfälle fügen sich in ein belastetes Beziehungsgefüge zwischen P. Diddy und Cassie, die sich knapp über ein Jahrzehnt lang immer wieder voneinander trennten und versöhnten. Cassie selbst beschrieb die Beziehung in einer früheren Klage als von Gewalt und Kontrolle geprägt. Die Klage, die Bryana gegen P. Diddy einreichte, ist nicht die erste schwere Anschuldigung gegen den Musiker, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

ZUMA Press / MEGA P. Diddy bei der Met Gala 2017

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Jahr 2017