Krass! So viel verdiente Tom Felton mit "Harry Potter"-Reihe

Tom Felton (35) hat sich durch die Harry Potter-Filme eine goldene Nase verdient! Der Brite wurde durch die Streifen rund um den jungen Zauberer Harry Potter als Draco Malfoy weltweit berühmt. In allen acht Teilen war Tom zu sehen. Der Blondschopf erlangte dadurch aber nicht nur Ruhm und Bekanntheit, sondern wurde auch steinreich: Tom verdiente mit den Filmen 14 Millionen Pfund!

Wie Mirror berichtet, wurde Tom für seine Darbietung in der beliebten Filmreihe fürstlich entlohnt – stolze 14 Millionen Pfund bekam er dafür, das sind umgerechnet über 16 Millionen Euro. Dafür, dass der heute 35-Jährige insgesamt nur knapp 31 Minuten in allen Filmen zu sehen ist, ist das ein stolzes Sümmchen. Rund 451.613 Pfund pro Minute sackte er also ein.

Als Teenager und junger Erwachsener ist das eine ganze Menge Geld. Dementsprechend verpulverte Tom einen Teil seiner Gage: "Ich habe eine Menge Unsinn gekauft, den Kinder kaufen: Skateboards, Klamotten und typisches Teenagerzeug", plauderte er gegenüber Daily Mail aus.

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton im November 2010 in New York City

Tom Felton im März 2022 in London

Tom Felton im März 2012 in Watford

