Dakota Johnson will bald auch als Regisseurin durchstarten

Dakota Johnson (35) hat auf dem diesjährigen Filmfestival in Cannes nicht nur die Premiere ihrer romantischen Komödie "Splitsville" gefeiert, sondern auch große persönliche und berufliche Pläne angekündigt. Die "Fifty Shades of Grey"-Bekanntheit plant, ihren ersten Spielfilm als Regisseurin zu drehen. Das Projekt basiert auf einem Drehbuch ihrer Schauspielkollegin Vanessa Burghardt, die 2022 im Film "Cha Cha Real Smooth" überzeugte. Wie Deadline berichtet, gab Dakota in Cannes an: "Ich will sie, ihre Geschichte und ihren Geist schützen. Bei dieser Sache glaube ich einfach nicht, dass ich jemand anderem die Regie überlassen könnte."

Dakota hat sich bereits durch ihre Produktionsfirma TeaTime Pictures einen Namen in der Filmwelt gemacht. Dort wird das Drehbuch von Vanessa aktuell weiterentwickelt. Die 2020 gegründete Firma soll laut der Schauspielerin vor allem Projekte fördern, die nicht die typischen Hollywood-Standards bedienen. Dakota strebt nach Filmen, die "anders, riskant, beängstigend oder roh" sind. Erste Erfahrungen als Regisseurin sammelte sie übrigens bereits mit dem Kurzfilm "Loser Baby", der sich um eine queere Freundesgruppe in Los Angeles dreht. Doch der Sprung von einer Kurzfilmproduktion zur Regie eines Spielfilms sei eine immense Herausforderung, erklärte sie offen in Cannes.

Privat zeigt Dakota sich nahbar und ambitioniert. Ihre Karriere als Schauspielerin und Produzentin verlangt ihr nicht nur viel Arbeit, sondern auch Mut und Durchsetzungsvermögen ab. Aufgewachsen in einer Familie von Schauspielstars, war sie früh von der Filmwelt fasziniert. Dennoch gibt sie zu, dass der Weg zur Filmproduktion und Regie ihr einiges abverlangt: "Es war sehr schwierig, die Leute dazu zu bringen, uns ernst zu nehmen." Doch Dakotas Ehrgeiz scheint ungebrochen, und noch bevor sie ihr Regiedebüt plant, wird sie bereits im August in dem hochkarätig besetzten Film "The Materialists" an der Seite von Pedro Pascal (50) und Chris Evans (43) auf der Leinwand zu sehen sein.

Getty Images Dakota Johnson, 2024

Getty Images Dakota Johnson, Februar 2025

