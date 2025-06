Kims Story löste bei Gloria Glumac "starken Trigger" aus

Reality-TV-Bekanntheit Kim Virginia Hartung (30) wurde Opfer von "körperlicher Gewalt". So beschrieb sie es zumindest in ihrer Instagram-Story und gab bekannt, dass die Verlobung von ihr und Nikola Glumac (29) aufgelöst worden sei. Viele Fans vermuteten daraufhin, dass zwischen der Auflösung der Verlobung und der körperlichen Gewalt ein Zusammenhang besteht. Gloria Glumacs (32) Story befeuerte das Ganze noch weiter. Sie schrieb in einer mittlerweile gelöschten Story von Mitgefühl Kim gegenüber und dass sie bereits "in einer ähnlichen Situation" gewesen sei. Im Promiflash-Interview berichtet sie, was Kims Worte mit ihr gemacht haben: "Die Story von Kim hat bei mir einen starken Trigger ausgelöst."

Mehr sagt Gloria allerdings nicht dazu. Im Interview mit Promiflash betont die Pferdeliebhaberin zudem, dass sie gestern einen weiteren schweren Verlust hinnehmen musste. "Gleichzeitig kam noch dazu, dass ein Welpe von mir tot zur Welt kam – das war ein zusätzlicher emotionaler Tiefschlag", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Ihr Chihuahua Xina sollte eigentlich Mama werden, doch der Welpe verstarb bereits im Mutterleib. Alle Umstände zusammen bescherten der Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin einen unschönen Tag mit vielen Emotionen.

Gloria und Nikola führten einige Jahre eine Beziehung und gaben sich sogar das Jawort. Mittlerweile hat die 32-Jährige allerdings einen neuen Partner an ihrer Seite und könnte kaum glücklicher sein. Immer wieder zeigte sich Gloria verzweifelt im Netz, weil die Scheidung von Nikola nicht reibungslos verlief. Gegenüber Promiflash verrät sie, wie es ihr mittlerweile – trotz der ganzen Strapazen — geht: "Mir geht es grundsätzlich sehr gut – vor allem, weil ich nicht mehr mit Nikola zusammen bin. Dafür bin ich ehrlich gesagt jeden Tag aufs Neue dankbar."

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Realitystar Gloria Glumac, Juni 2025

Anzeige Anzeige

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"