Kurz vor ihrem Auftritt: Katy Perry ließ sich Botox spritzen

Katy Perry (40) sorgte bei ihrem ersten Tourkonzert in Sydney für eine Überraschung, als sie ein ungewöhnliches Geständnis machte. Die amerikanische Pop-Ikone, die am Mittwoch die Bühne in der Qudos Bank Arena betrat, verriet während ihres Auftritts, dass sie sich kurz nach ihrer Ankunft in Australien einer Botox-Behandlung unterzogen hatte. Mit einem Augenzwinkern erklärte sie vor ihren Fans laut Daily Mail: "Aber man sieht mir nicht an, dass ich müde bin, weil ich mir frisches Botox für Australien gegönnt habe!" Außerdem sorgte sie für viele Lacher, als sie ihren Assistenten bat, auf die Bühne zu kommen und ihr Kostüm zu öffnen, da sie "zu viele Tim Tams gegessen" habe.

Das Konzert bot eine wilde Mischung aus Hits ihrer Karriere und neuen Songs von ihrem aktuellen Album "143". Besonders emotional wurde es, als Katy eine Gruppe junger Fans auf die Bühne einlud, um mit ihr ihren Song "Thinking Of You" zu performen. Unter den glücklichen Fans stach ein Junge im Hai-Kostüm hervor – eine Anspielung auf den viralen "Left Shark"-Moment aus Katys Auftritt beim Super Bowl 2015. Neben den musikalischen Highlights zeichnete sich die Show durch eine Vielfalt an spannenden Bühnenoutfits aus – von futuristischen Looks bis hin zu einem roten Kleid mit silbernen Stiefeln.

Bereits einen Monat vor ihrem Tourstart in Australien hatte die Künstlerin allerdings noch mit schwächelnden Ticketverkäufen in Nordamerika zu kämpfen. Zahlreiche Plätze blieben laut MailOnline bei ihrer "Lifetimes"-Tour in Städten wie Minneapolis und Denver unbesetzt. Selbst exklusive VIP-Angebote konnten die Nachfrage nicht ankurbeln. Während in den USA und Kanada die Euphorie rund um Katys neue Show ausblieb, liefen die Ticketverkäufe in Europa und Australien deutlich besser. Dort mussten daher sogar Zusatztermine angesetzt werden.

Getty Images Katy Perry, Juni 2025

Getty Images Katy Perry, April 2025

