Diese Gedanken hatte Hillary vor ihrem Wiedersehen mit Jamy

Hillary und Jamy haben es geschafft: Die beiden Reality-TV-Darsteller haben Temptation Island und damit die ultimative Beziehungsprobe überstanden. Ihre Teilnahme an dem Format verlief aber nicht reibungslos. Es gab mehrere Situationen, in denen seine Partnerin sich ziemlich über Jamys Verhalten ärgerte. Auch ihr Bruder, der sie kurz vor dem finalen Lagerfeuer in der Frauen-Villa besuchte, war gar nicht begeistert. Im Promiflash-Interview verrät die Beauty nun, welches Gefühl sie hatte, bevor sie Jamy das erste Mal wiedertraf. "Einerseits freute ich mich sehr, Jamy endlich wiederzusehen. Andererseits hatte ich gemischte Gefühle", erklärt sie. Ihr seien mehrere Fragen im Kopf herumgeschwirrt: "Wird er Verständnis zeigen? Wird er Einsicht zeigen?"

Das mit der Einsicht war dann so eine Sache. Zwar war die Wiedersehensfreude von Jamys Seite auch sehr groß und er erklärte, dass er gemerkt habe, dass Hillary die Frau sei, die er an seiner Seite haben wolle. Reue für sein Verhalten zeigte der 37-Jährige aber nicht. Mit seiner Reaktion sammelte er wohl keine Pluspunkte bei seiner Freundin. "Ich hätte mir von ihm gewünscht, dass er mir gegenüber mehr Verständnis aufbringt und gewisse Dinge nicht einfach belächelt", verrät sie im Promiflash-Interview.

Für die zwei Temptation-Paare steht das finale Lagerfeuer noch aus: Sowohl von Jeremy und Raffaela als auch von Natalie und Patrick ist noch nicht bekannt, ob ihre Beziehungen das TV-Experiment unbeschadet überstanden haben. In diesen Konstellationen waren es eher die Frauen, die sich etwas zu Schulden kommen ließen. Während Natalie heftig flirtete und sich in sexuell aufgeladene Gespräche verwickeln ließ, leistete Raffa sich sogar einen Fehltritt.

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, Staffel sieben

RTL Patrick und Nathalie von "Temptation Island"

