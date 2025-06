So versteckte Miley Cyrus ihre Drogenkäufe vor Buchhaltern

Miley Cyrus (32) hat offen über ihre Vergangenheit gesprochen und dabei Einblicke in eine turbulente Lebensphase gewährt. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Every Single Album" berichtete die Sängerin von ihrem Umgang mit Drogen in früheren Jahren. Besonders skurril: Um die hohen Ausgaben für ihren Drogenkonsum vor ihrer Buchhalterin zu verbergen, gab Miley diese Kosten einfach als Ausgaben für "Vintage-Kleidung" an. Immer wieder behauptete sie auf Nachfrage, extrem teure Kleidungsstücke gekauft zu haben – etwa ein "15.000-Dollar-T-Shirt von John Lennon (✝40)". Diese Kleidung existierte natürlich nicht, wie sie jetzt zugab.

Die Sängerin, die ihre Karriere als Teenie-Star bei Disney begann, sprach auch über die Entstehungszeit ihres 2015 erschienenen Albums "Miley Cyrus & Her Dead Petz", die von Drogen-Erfahrungen und den finanziellen Folgen geprägt war. Rückblickend sagte Miley: "Ich bin so froh, dass ich diese Phase meines Lebens überlebt habe." Sie ermutige niemanden, ähnliche Risiken einzugehen, und sei dankbar, diese Zeit für sich selbst durchlebt und überwunden zu haben. Bereits 2017 kündigte sie gegenüber Billboard öffentlich an, vollständig auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Während der Pandemie habe sie zwar kurzzeitig wieder Alkohol konsumiert, doch seit Jahren keine Drogen mehr angerührt.

Die Offenheit, mit der Miley heute über ihre Schwierigkeiten spricht, zeigt, wie groß ihr Wunsch nach Veränderung war. Besonders bemerkenswert ist ihr reflektierter Umgang mit diesen Erlebnissen. Bereits in früheren Interviews berichtete die Künstlerin von ihrer kontinuierlichen Entwicklung. Als Tochter des Country-Sängers Billy Ray Cyrus (63) wuchs sie im Rampenlicht auf und startete schon in jungen Jahren ihre Karriere. Mit ihrer heutigen Musik, darunter der Hit "Flowers", verarbeitet sie Erlebnisse aus ihrem Leben und zeigt ihre Stärke. Auch mit Partnern und Freunden hat Miley immer wieder intensive und emotionale Verbindungen geteilt, die sie zu der Person gemacht haben, die sie heute ist.

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammys, Februar 2024

