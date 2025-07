Nach Ozzys Tod: Zwei Kinder fehlen beim Familien-Statement

Die Musikwelt trauert um die Rocklegende Ozzy Osbourne (✝76), der am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstarb. In einer offiziellen Mitteilung bestätigte die Familie seinen Tod und würdigte sein Vermächtnis als Musiker und Vater. Interessant dabei: Von seinen sechs Kindern unterschrieben nur vier das Statement – Jack (39), Kelly (40) und Aimée (41), seine gemeinsamen Kinder mit Sharon Osbourne (72), sowie Louis aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley. Die beiden anderen Kinder, Jessica Osbourne und Elliot Kingsley, die ebenfalls aus seiner ersten Ehe stammen, blieben stumm und unterzeichneten die Mitteilung nicht.

Jessica und Elliot sollen laut Daily Mail ein privates Leben abseits der Öffentlichkeit führen. Von Jessica, die 1972 geboren wurde, ist bekannt, dass sie dreifache Mutter ist. Elliot, der als Kind von Ozzy adoptiert wurde, lebt mit seiner Frau in Neuseeland. Der 1975 geborene Louis hat sich hingegen als DJ einen Namen gemacht. Spannend bleibt, ob Jessica und Elliot möglicherweise eigene Worte oder Hommagen an ihren berühmten Vater veröffentlichen oder ihren Rückzug ins Private beibehalten.

Der Tod des legendären Black-Sabbath-Sängers könnte auch eine Versöhnung innerhalb der Familie Osbourne vorantreiben: Zwischen den Schwestern Aimée und Kelly soll ein angespanntes Verhältnis herrschen, seitdem erstere sich in den 2000er Jahren entschloss, die MTV-Reality-Show The Osbournes zu meiden. Aimée zog damals sogar aus diesem Grund von zu Hause aus. Die letzten Tage sollen beide Schwestern laut Daily Mail jedoch gemeinsam am Krankenbett ihres Vaters verbracht haben.

Anzeige Anzeige

ActionPress Ozzy, Kelly, Aimee, Sharon und Jack Osbourne

Anzeige Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images Kelly, Ozzy und Sharon Osbourne, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit, und Ozzy Osbourne, Sänger