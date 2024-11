Monacos royale Zwillinge begeistern die Fans am Nationaltag

Der Nationalfeiertag von Monaco ist für die Bürger des Küstenstaates ein echter Grund zum Feiern. Wie jedes Jahr schmeißen sich die Royals auch dieses Mal wieder in ihre besten Outfits – allen voran die königlichen Zwillinge, Prinzessin Gabriella (9) und Prinz Jacques (9). Die neunjährigen Kinder von Fürst Albert II. (66) und seiner Gattin Fürstin Charlène (46) bezaubern in ihren Festtagskleidern: Die junge Prinzessin trägt einen hellblauen Mantel mit Peter-Pan-Kragen und passendem Haarreif, ihr Bruder glänzt in der traditionellen Uniform der Prinzen. An seiner Jacke stecken unter anderem das Emblem des monegassischen Fürstenhauses und der Stern des Grimaldi-Ordens.

Gemeinsam mit dem Fürstenpaar stehen Jacques und Gabriella auf dem Balkon des Fürstenpalasts der Grimaldis und winken fröhlich in die Massen hinunter. Allerdings fällt dabei auch die Fürstin selbst ins Auge: Charlène begeistert mit einem Anzug in einer für sie untypischen Farbe. Ihr Outfit ist komplett in frühlingshaftem Flieder gehalten – sogar der Fascinator in ihrem blonden Haar. Nur die Schuhe und die kleine Handtasche der gebürtigen Südafrikanerin sind schwarz.

Die monegassischen Sprösslinge wachsen im Rahmen der königlichen Familie sehr geschützt auf. Dennoch gab ihre Mutter vor Kurzem ein Interview für die französische Gala und verriet ein paar neue Details über ihre Kinder. "Gabriella ist sehr neugierig. Sie ist sehr fasziniert von der Welt und dem Leben im Allgemeinen", schwärmte die ehemalige olympische Schwimmerin über ihre Tochter. Jacques sei ebenfalls sehr neugierig, allerdings auf ganz andere Weise. Charlène erklärte: "Er ist eher zurückhaltend und von Natur aus sehr ruhig."

Getty Images Fürstin Charlène, Fürstenhaus Monaco

Eric Mathon / Fürstlicher Palast Fürstin Charlène und ihre Kinder, Jacques und Gabriella

