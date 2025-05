Prinz William gratuliert Seniorin (100) mit frechem Foto

Prinz William (42) hat einer Seniorin über die sozialen Medien zu ihrem besonderen Ehrentag gratuliert und ihr damit sicher ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Der Royal hatte Christina, die nun ihren 100. Geburtstag feierte, der Daily Mail zufolge vor zwei Monaten im Deidre Knight Centre in Angus kennengelernt, einem Treffpunkt für ältere oder beeinträchtigte Menschen. Während seines Besuchs in der Nähe von Aberdeen nahm sich der künftige König Zeit für persönliche Gespräche, schüttelte Christinas Hand und scherzte ausgelassen mit ihr – und erinnerte sich nun öffentlich an das freudige Treffen. Auf dem offiziellen X-Account von Wales ließ William jetzt verlauten: "Alles Gute zum 100. Geburtstag, Chris! Es war schön, Christina Charlton während meines Besuchs kennenzulernen. Gestern hat sie ihren 100. Geburtstag gefeiert! Wir hoffen, du hattest einen wundervollen Tag!"

Mit liebevollen Worten und zwei Fotos – eines zeigte William und Christina strahlend im Gespräch, das andere die Jubilarin an ihrem Ehrentag mit goldener "100 und fabelhaft"-Schärpe und silbernem Diadem – bereitete der Familienvater sicher nicht nur der Hundertjährigen große Freude, sondern auch allen Fans seiner nahbaren Art. In einem weiteren Beitrag dankte William ausdrücklich den Pflegekräften und Unterstützern des Deidre Knight Centre für ihre Fürsorge und das warme Miteinander. Ein zugehöriges Video demonstrierte, wie selbstverständlich er auf die Besucher des Zentrums zuging, darunter auch auf einen Mann, den er herzlich umarmte. Auch die lockere Interaktion mit den Menschen wurde von den royalen Beobachtern wohlwollend bemerkt, da herzliche Gesten wie Umarmungen lange als Tabubruch bei den Royals galten.

Bei öffentlichen Auftritten suchen William und Kate (43) regelmäßig den direkten Kontakt zur Bevölkerung. Auch auf der Isle of Mull, wo sie kürzlich ihren 14. Hochzeitstag verbrachten, wurden sie für ihre natürliche und herzliche Art geschätzt. In Tobermory besuchten sie ein Gemeindezentrum und führten persönliche Gespräche mit Einheimischen – Momente, die ihre Verbundenheit mit den Menschen eindrucksvoll unterstrichen. William punktet bei solchen Terminen stets mit Charme und Witz. So lotste er auch beim Besuch des Deidre Knight Centre ein schüchternes Mädchen durch die Menge, damit es Kate einen Blumenstrauß überreichen konnte. Ihre Authentizität und Volksnähe haben den beiden seit ihren Studientagen große Sympathie eingebracht – und festigen bis heute ihre Beliebtheit im Vereinigten Königreich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am 29. April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im April 2024

Anzeige Anzeige