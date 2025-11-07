Tom Cruise mit junger Schauspielerin bei Premiere gesichtet

Tom Cruise (63) hat am Donnerstag neue Fotos auf Instagram veröffentlicht – aufgenommen bei der London-Premiere von "The Running Man" im Odeon Luxe Leicester Square, wo er an der Seite seines "Top Gun: Maverick"-Kollegen Glen Powell (37) über den roten Teppich ging. Für Aufsehen sorgte ein Bild, auf dem der Hollywood-Star neben der britischen Schauspielerin Emilia Jones posiert. Auch sie teilte das Foto in ihrem eigenen Feed. Die Begegnung kommt zu einem spannenden Zeitpunkt: Erst vor wenigen Wochen sollen Tom und Ana de Armas (37) nach rund neun Monaten Beziehung getrennte Wege gegangen sein. Was die beiden bei der Premiere verband und wer mit wem unterwegs war, zeigte sich vor allem in den Social-Media-Posts des Abends.

Hinter den Kulissen klingt es nach sauberem Cut, aber ohne Drama: "Tom und Ana hatten eine schöne Zeit", zitierte The Sun eine Quelle, die betonte, man bleibe freundschaftlich verbunden. Laut People sollen beide weiter am gemeinsamen Film "Deeper" arbeiten, der in London und Malta gedreht werden soll, sobald das Budget steht. Die Beziehung habe sich für Ana zu schnell und zu intensiv angefühlt. Zuvor wurden die zwei öfter zusammen gesehen, etwa beim Dinner in London, bei David Beckhams (50) 50. Geburtstag in Notting Hill oder auf einem Kurztrip nach Woodstock, Vermont – Beobachter betonten damals allerdings, es habe mitunter auch sehr freundschaftlich gewirkt.

Emilia, die neben Tom abgelichtet wurde, ist vor allem für ihre Hauptrolle in dem preisgekrönten Drama "CODA" bekannt, das 2021 den Oscar für den besten Film gewann. Das junge Talent begann ihre Karriere bereits im Kindesalter und spielte unter anderem in der Netflix-Serie "Locke & Key" sowie in verschiedenen Filmen wie "Brimstone" und "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides". Über ihr Privatleben ist wenig bekannt, zuletzt wurde sie im Juli mit dem Schauspieler Ben Hardy in Verbindung gebracht. Ob es sich bei dem jüngsten Foto mit Cruise lediglich um eine zufällige Aufnahme oder eine nähere Bekanntschaft handelt, bleibt unklar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise in New York City, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tomcruise Glen Powell, Edgar Wright, Colman Domingo, Emilia Jones, Tom Cruise und Lee Pace, Premiere von "The Running Man"

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Tom Cruise und Ana de Armas