Ein Emut-Comeback? Umut Tekin und Emma kuschelnd gesichtet

Die Gerüchteküche brodelt – und zwar wegen Umut Tekin (28) und Emma Fernlund (24)! Eigentlich sind die Reality-TV-Bekanntheiten getrennt. Nach einer öffentlichen Schlammschlacht begruben sie das Kriegsbeil und scheinen nun Kurs in Richtung Liebes-Comeback aufzunehmen. Sowohl Umut als auch Emma besuchten das World Club Dome Festival und wurden dabei von Augenzeugen händchenhaltend beobachtet. "Ah und übrigens: Emma und Umut sind gestern die ganze Zeit händchenhaltend rumgelaufen", lautet beispielsweise ein User-Kommentar, den Ramon Wagner von ItgirlAgenten in seiner Instagram-Story teilt.

Daraufhin meldeten sich einige andere Beobachter zu Wort. TrashTVPassion teilt auf Social Media einen Kommentar, der sich auf den händchenhaltenden-Kommentar bezieht: "Sie saß auch durchgängig auf seinem Schoß." Danach legt auch Trashformiert nach mit einem User-Kommentar: "Kann ich bestätigen. War selbst da und gestern bei 50 Cent hat man die beiden die ganze Zeit gesehen, auch davor, sie hingen nur zusammen ab." Emma und Umut haben sich zu den Liebesgerüchten bisher noch nicht geäußert.

Im Liebes-Wirrwarr von Umut und Emma kann man ziemlich schnell die Übersicht verlieren. Im Dezember 2024 trennten sich die beiden erstmals. Im Januar dieses Jahres bestätigten die Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten dann ihr Liebes-Comeback, bevor sie sich im April erneut trennten. Anschließend wurden Umut und Emma mit anderen Personen beim Turteln abgelichtet – etwas Ernstes entwickelte sich daraus aber offenbar nicht. Zuletzt ließ die 24-Jährige ihre Fans im Netz wissen, dass sie wieder frisch verliebt ist. Zu einem TikTok-Video, in dem sie verschmitzt in die Kamera lächelte, schrieb sie: "Watch me fall in love at Ibiza", was so viel heißt wie "Schau mir zu, wie ich mich auf Ibiza verliebe."

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

