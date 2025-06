Alles verkauft: Sie sichert sich KDRS-Nominierungsschutz

Die Teilnehmer von Kampf der Realitystars genießen ihre Zeit am Strand, doch die Gefahr, rausgeworfen zu werden, ist groß. In der aktuellen Folge können sich die Promis nun mit einer besonderen Taktik vor der Nominierung schützen. Aus einem Lostopf wird der Name einer Person gezogen, die dann nicht mehr nominiert werden kann. Um die sogenannten Safety-Tickets zu erhalten, müssen Can Kaplan und Co. Gegenstände aus der berühmten Sala verkaufen. Besonders Anita Latifi (29) legt sich dabei ins Zeug und sammelt die meisten Tickets. Doch das Schicksal entscheidet anders: Der Schutz vor der Nominierung geht schließlich an Giuliana Farfalla (29), die sich im Vorhinein große Sorgen gemacht hatte. Die Influencerin hatte befürchtet, dass Laura Maria Lettgen sie rausschmeißen würde.

Die Gegenstände, die die Stars opfern konnten, waren teilweise überlebenswichtig für die Reality-Sternchen: Eine Sportecke, alle Spiegel und alle Zigaretten standen beispielsweise zur Auswahl. Anita denkt dabei wenig an die anderen Kandidaten. "Sche*ß drauf, ich verkaufe alles!", scherzt sie, als sie vor der Entscheidung steht. Zum Schluss verkauft sie alle Poolliegen, den Poolzugang, alle Spiegel und die Kaffeemaschine. Auch Giuliana zeigt wenig Mitgefühl mit ihren Mitstreitern. Sie opfert insgesamt sechs Betten, um drei Safety-Tickets im Lostopf zu erhalten – mit Erfolg.

In der vergangenen Woche mussten sich Anouschka Renzi (60) und Martin Semmelrogge (69) von der Gruppe verabschieden. Die Schauspielerin reagierte gelassen auf diese Entscheidung und verkündete: "Ich freue mich, dass ich nach Hause darf." Auch der "Die Vorstadtkrokodile"-Darsteller weinte der TV-Show keine Träne nach. "Man soll lieber dann gehen, wenn's am meisten Spaß macht, wenn's am schönsten ist. Macht es gut!", erklärte er in seiner Verabschiedung.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Influencerin

RTLZWEI Martin Semmelrogge, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

