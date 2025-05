Neu-Mama Hailey Bieber feiert neun Monate mit Baby Jack

Hailey Bieber (28) hat Grund zu feiern. Die Geburt ihres Kindes Jack Blues Bieber ist auf den Tag genau neun Monate her. Auf Instagram würdigt sie dieses Jubiläum nun mit einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto des Wonneproppens. Es zeigt, wie der Junge in einem weißen Shirt und einer dunklen Hose auf einem Holzboden sitzt. "Mein süßes Baby ist heute neun Monate alt", schrieb die Model-Mama stolz dazu. Die Unternehmerin und ihr Mann Justin Bieber (31) hatten die Geburt ihres ersten Kindes im August 2024 mit einem Foto von Jacks kleinem Fuß bekannt gegeben. Seitdem teilt das Paar regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben, zeigt aber gezielt nie das Gesicht ihres Sohnes.

In einem Interview mit der Sommerausgabe der Vogue sprach Hailey kürzlich erstmals öffentlich über ihre Erfahrungen als Mutter. Sie gab zu, dass die Geburt für sie ein traumatisches Ereignis gewesen sei. "Ich habe meinem Arzt vollkommen vertraut, aber ich habe wirklich stark geblutet. Menschen sterben an so etwas und der Gedanke geht einem durch den Kopf", offenbarte sie. Die postpartale Blutung ereignete sich, nachdem die Nichte von Alec Baldwin (67) schon 18 Stunden in den Wehen gelegen hatte.

Während Hailey sich in ihrem Alltag als Neu-Mama zurechtfinden muss, kursieren immer wieder Gerüchte einer Scheidung um die Beauty und Ehemann Justin. Im Gespräch mit dem Magazin erklärte die 28-Jährige, dass sie die Spekulationen nicht kaltlassen: "All das durchzumachen, während ich jeden Tag ins Internet gehe und die Leute sagen: 'Die lassen sich scheiden, sie sind so oder so, sie sind nicht glücklich.' Das ist so ein Mindf*ck. Ich kann es nicht einmal ansatzweise erklären. Es ist ein verrücktes Leben, das ich führe."

Instagram / haileybieber Jack Blues Bieber, Mai 2025

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024

