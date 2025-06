Kim Virginia spricht aktuell nur noch mit ihrem Therapeuten

Kim Virginia Hartung (30) und ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) standen sich gestern erstmals seit ihrer Trennung wieder gegenüber. Bei einem geschäftlichen Termin trafen die TV-Bekanntheiten aufeinander – wechselten aber offenbar kein einziges Wort miteinander. Kim erklärt nun in einem Statement, warum sie ihren Ex eiskalt ignorierte. Sie habe für sich entschieden, vorerst den Kontakt zu vermeiden. Generell spreche sie derzeit nur mit einer einzigen Person. "Ich möchte momentan noch nicht sprechen – das ist meine Grenze [...]. Ich rede wirklich nur mit meinem Therapeuten", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Nach eigenen Angaben hat sich die Content Creatorin bewusst für dieses Verhalten entschieden. Grund dafür seien vor allem die Emotionen, die das Thema bei ihr auslöst. "Ich habe einfach eine Wut in mir, was das Thema betrifft", äußert sich Kim weiter. Sie wolle niemanden verletzen, am wenigsten sich selbst, und halte daher Abstand. Der Abstand betrifft jedoch nicht nur Nikola, sondern auch ihr nahes Umfeld. Selbst mit ihrer besten Freundin und ihrer Mutter spreche sie momentan nicht über ihre Situation: "Das mag Menschen sauer machen, aber so ist es eben."

Nikola wirkte sichtlich getroffen von Kims Verhalten. In seiner Instagram-Story zeigte er nach dem Aufeinandertreffen Unverständnis für ihre distanzierte Haltung. Für ihn sei es sehr traurig gewesen, dass seine Verflossene kein Gespräch zugelassen habe. "Sie war total kalt, als wären wir nie zusammen gewesen", erklärte er ungläubig und ergänzte fassungslos: "Wie kann man jemanden lieben und dann so schnell aufgeben?"

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

