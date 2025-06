Nach Sommerferien: Prinzessin Kate kehrt an Arbeit zurück

Während ihre Kinder Schulferien hatten, gönnten Prinzessin Kate (43) und ihr Mann Prinz William (42) sich ebenfalls eine Pause. Diese ist nun offenbar vorüber, denn die zukünftige Königin ist klammheimlich wieder an die Arbeit gegangen. Berichten von The Mirror zufolge veranstaltete sie vergangenen Mittwoch ein Treffen für Kinder. Das Event fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber angeblich soll es sich um ein privates Treffen mit der Prinzessin von Wales im Rahmen der Early Years Initiative gehandelt haben. Diese gehört zu Kates Herzensprojekten und ist ein Teil ihres Zentrums für frühe Kindheit.

Sofern das Treffen auf dem Palastgelände stattfand, können sich die Familien und auch Kate selbst beruhigt zurücklehnen. Obwohl es Anfang der Woche eine Sicherheitslücke gab, scheint die Security mittlerweile wieder alles im Griff zu haben. Auf das Grundstück von Schloss Windsor war zu dem Zeitpunkt ein Unbekannter eingedrungen. Laut der Thames Valley Police wurde der Mann verhaftet, bevor es zu einem Diebstahl oder Schlimmerem kommen konnte. "[Der Mann] wurde wegen des Verdachts auf unbefugtes Betreten eines gesicherten Geländes und des Besitzes von Drogen der Klasse A festgenommen", hieß es laut People in einem Statement der Polizei. Was die Absichten des Unbekannten waren, ist nicht bekannt. Aber Kate und William sollen sich zu dem Zeitpunkt dennoch in ihrem Haus auf dem Gelände befunden haben.

Das ist zwar nicht das erste Mal, dass jemand in das Schlossgelände einbrach, aber für Kate und William war es sicherlich ein beängstigender Moment. Immerhin ist ihre Familie das Wichtigste für das Ehepaar und die Ferien wollten sie sicherlich in Ruhe genießen. Schließlich kommen danach ein paar einschneidende Veränderungen auf sie zu. Ihr ältester Sohn George (11) wird im Juli zwölf Jahre alt. Ab dem Moment darf er nicht mehr mit seinen Eltern im selben Flieger verreisen. Damit die Thronfolge gesichert ist, sollte es zu einem Unfall kommen, muss der zukünftige König immer separat reisen. George ist die Nummer zwei in der Reihenfolge hinter seinem Vater. Sollte diesem etwas zustoßen, rückt er an seine Stelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am 29. April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige