Wohnungssuche fühlt sich für Nikola Glumac "ganz komisch" an

Nikola Glumac (29) hat sich in einer emotionalen Instagram-Story über seine derzeitige Situation geöffnet. Der Realitystar ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe, da seine einstige Zukunftsplanung mit seiner Ex-Verlobten Kim Virginia Hartung (30) wohl nicht mehr Realität wird. "Ich war gestern auf Wohnungssuche und habe mir zwei oder drei Wohnungen angeschaut. Irgendwie hat sich das alles richtig komisch angefühlt, so alleine da zu sein und für sich selbst etwas zu suchen", schildert Nikola seinen Followern. Offenbar fällt es ihm schwer, sich an den Gedanken zu gewöhnen, alleine in die Zukunft zu blicken, wo er einst gemeinsame Pläne mit seiner Partnerin hatte.

"Eigentlich hatte ich etwas ganz anderes im Kopf. Wir hatten etwas anderes vor. Ich dachte echt, dass ich mit ihr meine Zukunft aufbaue. Aber am Ende ist alles ganz anders gekommen", beschreibt Nikola weiter. Während er sein neues Leben in den Griff zu bekommen versucht, scheint der Kontakt zu Kim vollständig abgebrochen zu sein. Erst Anfang des Monats gab die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin im Netz bekannt, die Verlobung aufgelöst zu haben. Zu den genauen Gründen für das Liebes-Aus schweigen beide aktuell.

Dass Nikola sich auf seinem Profil in den sozialen Medien von seiner emotionalen Seite zeigt, missfällt seiner Ex-Verlobten Kim sehr. Erst gestern ließ sie sich in ihrer Instagram-Story darüber aus, dass ihr Verflossener mutmaßlich versuche, das Narrativ der Trennung zu drehen. "Da muss ich jetzt leider auch sagen, dass es mich ein bisschen sauer macht, dass ein Nikola – und das ist mein Empfinden – gerade versucht, mit einer weinerlichen Story, die man in die Öffentlichkeit setzt, irgendwie Druck aufzubauen, damit ich eben doch ein Gespräch führen möchte", ärgerte sie sich.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

