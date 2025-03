Britney Spears zeigt stolz musikalisches Talent ihres Sohnes

Britney Spears (43) gewährte ihren Fans am Montag einen seltenen Einblick in das Leben ihres jüngeren Sohnes Jayden James Federline (18), nur zwei Monate nach ihrer Wiederannäherung. In einem Video, das die Pop-Ikone auf Instagram teilte, zeigte Jayden sein beeindruckendes musikalisches Talent am Klavier, gefolgt von einem kurzen Rap. "Wow, Wow, Wow! Er ist ein Genie, und ich bin so beeindruckt!", schrieb Britney begeistert in der Bildunterschrift. Die Sängerin, die auch Mutter von Sean Preston ist, konnte ihre Freude kaum zurückhalten: "Ich bin sprachlos! Ich kann nicht glauben, dass er meiner ist!", rief sie entzückt in die Kamera.

Das emotionale Wiedersehen der beiden liegt erst wenige Monate zurück, nachdem Britney zuvor über zweieinhalb Jahre keinen Kontakt zu ihren Söhnen hatte. Insbesondere Jayden scheint seither wieder eine engere Bindung entwickelt zu haben. Bei einem Weihnachtsbesuch überraschten Sean und Jayden ihre Mutter – was Britney als "das beste Weihnachten [ihres] Lebens" bezeichnete. Ein Insider verriet gegenüber der Daily Mail zudem, dass beide Söhne langsam daran arbeiten, die Verbindung zu Britney zu stärken, auch wenn dies ein langwieriger Prozess sei.

Die schwierige Beziehung zu ihren Söhnen entstand teilweise während Britneys 13-jähriger Vormundschaft, die im Jahr 2021 endete. Britneys freizügige und mitunter bizarr anmutende Posts in den sozialen Medien stießen bei ihren Söhnen und ihrem Ex-Mann ebenfalls auf Unverständnis, was die Familienbeziehung zusätzlich belastete. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft ringt Britney um Normalität und bemüht sich, die Bindung zu Jayden und Sean zu stärken, die mit ihrem Vater Kevin Federline (46) auf Hawaii leben. Ihre Fans hoffen ebenso wie sie, dass dieses neue Kapitel in ihrem Familienleben von Glück geprägt sein wird und sie nach Jahren des Abstands wieder ihren Platz im Leben ihrer Kinder einnehmen kann. Die aktuellen Bilder lassen zumindest darauf schließen, dass die Chancen dafür momentan gut stehen.

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears

MEGA / Lumeimages Britney Spears, Sängerin

