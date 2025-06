"Böswillige Absichten": Nikola Glumacs Nummer wurde gehackt

Reality-TV-Star Nikola Glumac (29) kämpft aktuell nicht nur mit privaten Herausforderungen. Wie ein Statement seines Managements nun auf Instagram enthüllt, wurde seine frühere deutsche Telefonnummer gehackt und seit Monaten in seinem Namen verwendet. "Bitte ignoriert sämtliche Nachrichten, die von dieser Nummer aus versendet werden. Diese stammen nicht von Nikola!", heißt es darin. Laut der Mitteilung sei dies ein Versuch, ihm "in böswilliger Absicht zu schaden". Um dem ein Ende zu setzen, wurden bereits Anwälte eingeschaltet, die rechtliche Schritte einleiten.

Der Vorfall ereignet sich zu einer denkbar ungünstigen Zeit, denn Nikola befindet sich nach einem Ereignis mit körperlicher Gewalt, über das er und seine On-Off-Partnerin Kim Virginia Hartung (30) bislang keine Details bekannt gegeben haben, in einer Beziehungskrise. Auch öffentlich machen die beiden keinen Hehl aus den Spannungen zwischen ihnen. Während Nikola seine Emotionen auf Social Media teilt, kommt von Kim harsch formulierte Ablehnung. Dass solche privaten Dramen jetzt noch durch den Hacker-Angriff überschattet werden, stellt für Nikola folglich eine doppelte Belastung dar.

Nikola, der von 2020 bis 2022 mit Gloria Glumac (32) verheiratet war, ist vielen aus Formaten wie Beauty & The Nerd bekannt und hat sich seitdem auch als Social-Media-Persönlichkeit und Model einen Namen gemacht. Mit öffentlichen Einblicken in sein Leben erreichte er eine loyale Fangemeinschaft. Doch zuletzt war sein Image nicht nur von Glanzmomenten geprägt, wie auch die Konflikte mit Kim zeigten. Die Zuspitzung dieser beiden Krisen – der privaten und der durch den Hacker verursachten – lässt erahnen, wie fordernd der Alltag für den Realitystar derzeit ist. Schließlich erwartet er mit Kim auch noch sein erstes Kind. Und in den vergangenen Wochen wurde obendrein online wild über den Wahrheitsgehalt der Babynews spekuliert. Ob es ihm gelingt, diese schwierige Phase zu bewältigen, bleibt abzuwarten.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

