Fans sauer: Nikola Glumac erwähnt Baby nicht in neuem Video

Nikola Glumac (29) lässt seinen Gefühlen in einem neuen Instagram-Video freien Lauf. In diesem spricht er von seinen Plänen, in Dubai zu bleiben und betont, dass er um seine Ex-Verlobte Kim Virginia Hartung (30) kämpfen will. Diese trennte sich jüngst von dem Realitystar. Bei den Nutzern kommt sein emotionales Statement jedoch nicht gut an und es heißt unter anderem: "Es wird kein Mal erwähnt, dass du wegen des Babys in Dubai bleibst oder will sie keinen Kontakt mehr? Und wenn das Baby da ist? Leute, wen wollt ihr verarschen?"

Tatsächlich erwarten Nikola und Kim erstmals gemeinsamen Nachwuchs – eine Tochter. In seinem Video betont der Influencer zwar, wie sehr er sich eine Zukunft mit der Mutter seiner ungeborenen Tochter wünsche, spricht von einer Heirat und Co. – Worte über den Nachwuchs lässt er jedoch aus. Dies bleibt bei den Nutzern auf Social Media nicht unbemerkt. "Von einem Baby ist nie die Rede... Komisch" und "Komisch, dass euer Kind nicht einmal Thema war seit der Trennung", schreiben zwei User. Ein weiterer meint zudem mit sarkastischem Unterton: "Danke, für all die emotionalen Worte, die du über euer Baby verlierst. Es treibt einem wirklich die Tränen in die Augen. Man könnte meinen, du denkst an nichts anderes."

Vor ein paar Wochen äußerte sich Kim in einem ausführlichen Video dazu, warum sie und ihr früherer Partner trotz ihrer starken medialen Präsenz und ihrer täglichen Einblicke in ihr Privatleben kaum Worte über ihren Nachwuchs verlieren: "Haben täglich Hassvideos bekommen, dass wir das alles für das Sommerhaus machen und für Aufmerksamkeit." Da nicht nur zahlreiche Social-Media-Nutzer, sondern auch Realitystars an ihrer Liebe und der Schwangerschaft zweifeln, entschieden sich beide daher, sich eher bedeckt zu halten, was ihr Baby betrifft.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

Anzeige Anzeige