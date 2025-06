Kim Virginia Hartung hat fast täglich einen Therapie-Termin

Kim Virginia Hartung (30) hat in ihrer aktuellen Instagram-Story sehr offen über ihre Erfahrungen mit ihrer Therapie gesprochen. Sie verriet, dass sie beinahe täglich Termine bei ihrem Therapeuten wahrnimmt und die Sitzungen ihr ungemein helfen. "Ich habe fast jeden Tag einen Termin bei meinem Therapeuten und es tut so gut! Es hat sich eine Wut in mir angestaut, die man so gar nicht auf die Menschheit loslassen sollte", gab sie offen zu.

Die 30-Jährige betonte außerdem, dass es ihr am Herzen liege, mit den Vorurteilen gegenüber psychologischer Hilfe aufzuräumen. Sie sei sich bewusst, dass es oft schwer sei, Termine zu erhalten, und viele aufgrund von Scham zögerten, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. "Man braucht sich aber für nichts schämen! Schämen sollte sich, wer seine Traumata an unschuldigen Menschen auslässt, obwohl man die Chance hat, seine Probleme auch selbst zu beheben", stellte sie nachdrücklich klar.

Zuletzt musste Kim Virginia einiges durchmachen. Auf einen Vorfall mit "körperlicher Gewalt" folgte die Trennung von Nikola Glumac (29). Vor wenigen Tagen kam es dann zum ersten Aufeinandertreffen seit dem Liebes-Aus – bei einem geschäftlichen Termin. Dabei blieb es jedoch frostig. Wie Kim Virginia in ihrer Instagram-Story schilderte, habe sie bewusst entschieden, kein Wort mit Nikola zu wechseln. "Ich möchte momentan noch nicht sprechen – das ist meine Grenze [...] Ich rede wirklich nur mit meinem Therapeuten", erklärte die TV-Bekanntheit.

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

