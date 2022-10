Oben ohne: Madonna (64) veröffentlicht Nackt-Pics im Netz!

Madonna (64) kann es wohl einfach nicht sein lassen! Die US-amerikanische Popikone schockt ihre Fans schon seit einiger Zeit regelmäßig mit skurrilen Posts und kryptischen Clips in den sozialen Medien: Die "Like A Virgin"-Interpretin veröffentlicht nämlich immer wieder aufreizende Aufnahmen im Netz. Jetzt trieb es die preisgekrönte Sängerin allerdings sogar noch auf die Spitze: Madonna teilte nun Oben-ohne-Fotos auf Social Media!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Madonna jetzt zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihre nackte Brust in die Kamera hält: Auf den Bildern posiert die 64-Jährige offenbar in einem Ankleidezimmer. Dabei trägt die "La Isla Bonita"-Sängerin lediglich eine Netzstrumpfhose und eine hautenge Corsage – ihre Nippel hat sie auf den Pics mit einem Lollipop- und einem Geldsack-Emoji überdeckt.

Madonnas Community ist von derartigen Netzbeiträgen aber nicht begeistert! Die Supporter sorgen sich stattdessen um ihr Idol. "Ich verstehe einfach nicht, was da passiert..." oder auch "Ich mag diese Version von Madonna nicht", kommentierten beispielsweise zwei Fans ein aktuelles Posting des Popstars.

BFA / ActionPress Madonna bei der New York Fashion Week

Instagram / madonna Madonna im Oktober 2022

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

