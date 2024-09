Amber Heard spaziert Hand in Hand mit Tochter durch Madrid

Amber Heard (38) wurde am Montag in Madrid händchenhaltend bei einem Ausflug mit ihrer dreijährigen Tochter Oonagh Paige Heard gesichtet. Auf Fotos, die Paige Six vorliegen, sind Mutter und Tochter zu sehen, die gemeinsam durch die Straßen der spanischen Stadt schlendern. Das Mädchen hält währenddessen fröhlich einen übergroßen Keks in der Hand. Amber strahlt in einem schicken Outfit, bestehend aus einer lichtblauen Bluse und einem weißen Rock, während Oonagh ein weiß-schwarz gemustertes Kleid trägt.

Die Schauspielerin, die 2021 Mutter wurde, lebt seit September 2022 in Spanien. Der Umzug nach Madrid bot der "Zombieland"-Darstellerin die Möglichkeit, ihre Tochter fernab der ständigen medialen Beobachtung aufzuziehen. Nachdem sie die medienwirksame Gerichtsverhandlung gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (61) verloren hatte, zog sich die gebürtige US-Amerikanerin aus dem Rampenlicht zurück. Trotz der Gerüchte über ein Ende ihrer Schauspielkarriere hat sie kürzlich im Film "Aquaman and the Lost Kingdom" mitgewirkt.

Die Umstände der Trennung und des darauffolgenden Prozesses zwischen Amber und Johnny sorgten weltweit für Schlagzeilen. Die Ex-Partnerin des Fluch der Karibik-Stars wurde darin beschuldigt, Johnny in einem Artikel, in dem sie über häusliche Gewalt schrieb, verleumdet zu haben. Obwohl der Prozess für Amber nicht gut ausging und sie eine beträchtliche Summe zahlen musste, scheint ihr die Zeit in Spanien ein neues Gleichgewicht gegeben zu haben.

MEGA Amber Heard und ihre Tochter, Februar 2023

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

