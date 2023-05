Das ist das Geheimnis hinter Ashlee Simpsons Eheglück!

Muss Liebe schön sein! Die Sängerin Ashlee Simpson (38) ist seit 2014 mit dem Schauspieler Evan Ross (34) verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern von zwei gemeinsamen Kindern, die Ashlees Sohn Bronx aus erster Ehe zum großen Bruder gemacht haben. Kurz vor ihrem zehnten Hochzeitstag verrät die Sängerin nun: Das ist das wahre Geheimnis hinter ihrer glücklichen Ehe mit Evan!

Im Gespräch mit E! packt die Schwester von Jessica Simpson (42) darüber aus, wie sie ihre Ehe auch nach fast zehn Jahren noch harmonisch halte: "Es ist so wichtig, am Ball zu bleiben und aneinander zu wachsen." Und auch ein überraschendes Detail teilt Ashlee mit, das die Inneneinrichtung im gemeinsamen Zuhause betrifft: "Ich habe großes Glück. In jeder Saison hat man das Gefühl: 'Oh, ich möchte dies hinzufügen oder diese Wand streichen', und wir sind immer einer Meinung."

Erst kürzlich hatte das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich in Cannes posiert. Dabei hatten die beiden aus ihrem Glück kein Geheimnis gemacht und vor den neugierigen Augen der Presse geknutscht. Für ihren stilsicheren Auftritt haben die Eheleute viel Zuspruch im Netz erhalten: Die 38-Jährige war in einem schwarzen schulterfreien Kleid mit großen Rüschenärmeln erschienen, während ihr Mann einen weißen Anzug getragen hatte.

