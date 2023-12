Nach Tod ihres Babys: Safiyya Vorajee hatte Suizidgedanken

Sie gibt tiefe Einblicke in ein dunkles Kapitel ihres Lebens. Im April 2021 erlitt Safiyya Vorajee (36) einen herzzerreißenden Schicksalsschlag: Ihre kleine Tochter Azaylia starb mit gerade einmal acht Monaten an einer aggressiven Form von Leukämie. Bis heute hat die Ex von Ashley Cain (33) mit dem schwerwiegenden Verlust ihres Babys zu kämpfen. Nun spricht Safiyya erneut über die dunklen Tage nach Azaylias Tod.

In der aktuellen Folge des "Saving Grace"-Podcasts lässt die 36-Jährige tief in ihr Inneres blicken. "Ich fühlte mich so [suizidgefährdet], nachdem ich Azaylia verloren hatte", gesteht Safiyya. Sie habe ihren Schmerz ausgelebt und ihn in einen Zweck verwandelt. Für die Autorin habe es daher auch nur zwei Möglichkeiten gegeben: "Entweder hätte ich mir das Leben genommen oder ich musste ihn in einen Sinn verwandeln und den Schmerz, den ich erlitten hatte, verändern."

Erst vor wenigen Wochen verriet Safiyya im "BlueTick Show"-Podcast, dass sie nach dem Tod ihrer Tochter nur schwer nach vorne blicken könne: "Es wäre schön, wieder eine Familie zu haben." Doch gerade vor diesem Schritt habe sie große Angst. "Das Ding ist, ich möchte eine Familie, aber ich bin noch nicht bereit für das, was das mit sich bringt", machte sie deutlich.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Safiyya Vorajee und Ashley Cain auf der Beerdigung ihrer Tochter Azaylia, Mai 2021

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee und Tochter Azaylia

Getty Images Safiyya Vorajee im März 2023



