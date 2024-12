Statt Weihnachten: So verbringt Susan Sideropoulos Festtage

Weihnachten steht vor der Tür – doch nicht alle Promis fiebern dem christlichen Fest der Liebe entgegen. So freut sich Schauspielerin Susan Sideropoulos (44) jedes Jahr aufs Neue auf Chanukka, das jüdische Fest der Lichter. Doch obwohl sie das Weihnachtsfest nicht feiert, gibt es für sie und ihre Familie meist trotzdem Programm. "Weihnachten sind wir oft bei Freunden, die auch kein Weihnachten feiern, wir machen dann trotzdem so ein Weihnachtsessen und wichteln, und wir haben trotzdem einmal einen Weihnachtsbaum. Also, es ist schon ein bisschen weihnachtlich bei uns", verriet Susan gegenüber Promiflash auf der Filmpremiere von "Vaiana 2".

Diese eigene kleine Familientradition wird sich in diesem Jahr wohl nur auf Heiligabend beschränken, denn das achttägige jüdische Fest wird 2024 ab dem Abend des 25. Dezember bis zum 2. Januar gefeiert. Während der besinnlichen Zeit wird der Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem gedacht. Das Fest wird Lichterfest genannt, da an jedem Abend nach Sonnenuntergang die Kerzen des achtarmigen Leuchters, der Chanukkia, einzeln von links nach rechts angezündet werden.

Zuletzt sorgte Susan mit ihrem Auftritt im Halloween-Special von Die Verräter – Vertraue Niemandem! für Aufsehen. Schon zum zweiten Mal durfte die Blondine an der Sendung teilnehmen, in der eine Gruppe der "Loyalen" versucht, nicht von der Gruppe der "Verräter" enttarnt zu werden. Nachdem sie bei ihrer ersten Teilnahme als Erste die Sendung verlassen musste, war sie umso glücklicher, eine zweite Chance zu erhalten. "Ich habe mich total über die zweite Chance gefreut, das war eine Wahnsinnserfahrung, ein Riesenspaß, aber auch echt anstrengend. Nervenaufreibend. Ich bin ja schon auch an meine Grenzen gekommen", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Stefan Gregorowius / ActionPress Susan Sideropoulos, Schauspielerin

