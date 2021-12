Süße News von Princess Charming-Beauty Irina Schlauch? Die Anwältin suchte in diesem Jahr im TV nach der großen Liebe. In der Kuppelshow schien es, als hätte sie in Kandidatin Lou am Ende tatsächlich die passende Partnerin gefunden – doch der gemeinsame Weg der beiden trennte sich schon kurz nach dem Finale. Seitdem hat Irina keine Beziehung bekannt gegeben – bis jetzt? Ihre Fans sind überzeugt: Auf einem neuen Foto macht die TV-Bekanntheit eine neue Liebe öffentlich.

In ihrem Instagram-Feed teilte die Brünette jetzt ein Bild, das sie mit Podcasterin Ricarda Hofmann zeigt. Mit ihr hat Irina schon seit längerer Zeit Projekte laufen und eine gemeinsame Show auf die Beine gestellt. Das süße Pic, auf dem sie sich im Pool eng an Ricarda schmiegt und den Arm um sie gelegt hat, kommentierte die einstige Flirtshow-Teilnehmerin lediglich mit einem kleinen Herz. Die Follower brauchen offenbar nicht mehr Worte, um die Botschaft hinter der Aufnahme zu verstehen. Sie sind sich sicher, dass es sich um ein Pärchen-Outing handelt. "Ich freue mich für euch", "Herzlichen Glückwunsch", "Die ganze Zeit habe ich es mir gedacht und immer wieder gehofft, dass ich richtig liege! Ich freue mich unendlich für euch", lauten nur ein paar Kommentare von euphorischen Fans.

Und auch die Promi-Kollegen haben es sich nicht nehmen lassen, das Glück der angeblichen Turteltauben zu kommentieren. Bachelorette Maxime Herbord (27) hinterließ ein paar rote Herzchen unter dem Beitrag. Prince Charming-Star Manuel Flickinger (33) gratulierte außerdem – genau wie Florian Kunze-Forrest (40). Auch Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (40) freut sich für die zwei. Und zu guter Letzt kommentierte auch Irinas Ex-Kandidatin Miri das Turtel-Pic.

TVNOW Irina und Lou bei "Princess Charming"

Getty Images Irina Schlauch bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2021 in Köln

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, "Princess Charming" 2021

