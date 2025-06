Marion Cotillard und Guillaume Canet bestätigen Trennung

Marion Cotillard (49) und Guillaume Canet haben ihre Trennung bekannt gegeben. Die französische Oscar-Preisträgerin und der Schauspieler teilten ihre Entscheidung am 27. Juni 2025 in einer Erklärung gegenüber AFP mit. "Nach 18 gemeinsamen Jahren haben Marion Cotillard und Guillaume Canet einvernehmlich beschlossen, sich zu trennen", heißt es zu Beginn des Statements und weiter: "Als Eltern von zwei Kindern teilen sie diese Entscheidung hier mit, um Spekulationen, Gerüchte und wilde Interpretationen zu vermeiden." Besonders das Wohl ihrer zwei Kinder Marcel und Louise stehe für sie an erster Stelle. "Wir bitten um Respekt für unser Privatleben und jenes unserer Kinder", beendeten sie die Erklärung.

Bereits in den letzten Jahren hatten Gerüchte um eine mögliche Trennung des französischen Traumpaares die Runde gemacht. Guillaume, bekannt aus dem Film "Asterix und Obelix im Reich der Mitte", hatte sich 2024 in einem Interview gegen ständige Kommentare zu ihrer Beziehung gewehrt. Gemeinsam waren die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich erfolgreich, unter anderem in Filmen wie "Kleine wahre Lügen" und "Rock'n'Roll". Guillaume war vor seiner Beziehung mit Marion mit der deutschen Schauspielerin Diane Kruger (48) verheiratet. Marion und Guillaume haben sich im Laufe ihrer langjährigen Beziehung nie das Jawort gegeben.

Marion wurde 2008 mit ihrer Rolle als Edith Piaf in "La Vie en rose" weltberühmt. Neben ihren internationalen Kinoerfolgen wie "Inception" und "Midnight in Paris" überraschte die zweifache Mutter auch privat immer wieder mit besonderen Momenten. Nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter 2017 schien das Familienglück von Marion und Guillaume perfekt, wie Freunde des Paares berichteten. Ihr Engagement für ihre Kinder bleibt jedoch auch nach der Trennung ein zentraler Punkt, wie aus der Mitteilung deutlich wurde.

Getty Images Collage: Marion Cotillard und Guillaume Canet

Getty Images Guillaume Canet und Marion Cotillard bei einem Event in Paris im Januar 2020

Getty Images Marion Cotillard und Guillaume Canet bei einer Pressekonferenz für "Little White Lies" 2010