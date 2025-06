Starauflauf: Erste Gäste von Jeff Bezos & Lauren trudeln ein

In Venedig laufen die Feierlichkeiten zur Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) langsam an, und die ersten Gäste sind bereits eingetroffen. Am heutigen Donnerstag wurden unter anderem Reality-Star Kim Kardashian (44) und ihre Mutter Kris Jenner (69) in der italienischen Stadt gesichtet. Auch Corey Gamble (44), der Lebensgefährte von Kris, ließ es sich nicht nehmen, die Hochzeitswoche in der Lagunenstadt zu genießen. Für die Gäste ist offenbar ein luxuriöses Programm vorgesehen, das sicherlich keine Wünsche offenlässt.

Die Gästeliste der Hochzeit liest sich wie ein Who-is-Who der internationalen Prominenz. Neben Kim und Kris sind auch Persönlichkeiten wie Ivanka Trump (43), ihr Ehemann Jared Kushner (44) und andere illustre Gäste in Venedig gelandet, um Teil dieses besonderen Moments zu sein. Die Wahl der Hochzeitslocation – die romantische Kulisse Venedigs – könnte kaum beeindruckender und festlicher sein. Das Paar hat für diesen Anlass zweifellos keine Mühen gescheut, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, das lange in Erinnerung bleiben wird.

Schon im Vorfeld war deutlich geworden, dass die Vermählung des Amazon-Gründers und seiner Verlobten von besonderer Größe sein würde, da über 95 Privatjets die Gäste in die Lagunenstadt brachten. Jeff ist vor allem für seinen Sinn für Luxus bekannt und hatte schon in der Vergangenheit mit extravaganten Feiern Schlagzeilen gemacht. Für Lauren hingegen spielt diese Hochzeit auch in privater Hinsicht eine große Rolle, da sie ihre Liebe zueinander nach mehreren Jahren Beziehung vor hochkarätigem Publikum besiegeln. Die beiden genießen diesen Meilenstein in ihrem Leben offenbar sichtlich – und das inmitten der prachtvollen venezianischen Kulisse.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Getty Images Kim Kardashian in Venedig für Jeff Bezos' Hochzeit, Juni 2025

Getty Images Ivanka Trump und Jared Kushner in Venedig für Jeff Bezos' Hochzeit, Juni 2025