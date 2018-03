Seine Fans können aufatmen. Wrestling-Legende Ric Flair (68) meldet sich jetzt bei Facebook zurück. Mitte August war der Ex-Profi-Sportler überraschend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Von künstlichem Koma und einer Not-OP war die Rede. Seine Verlobte, Wendy Barlow, verriet, dass ihr Ric Flair unter Organproblemen leide. Nun postete der 68-Jährige ein Video und erklärt: "An alle Fans da draußen, lasst die Welt wissen, dass Nature Boy wieder da ist. Ich möchte all meinen Fans sagen: ‘Danke für all die Liebe und Unterstützung und ich werde euch schon ganz, ganz bald sehen. Wooo!"



