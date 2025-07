Diogo Jotas (†28) Physio spricht über seine letzten Stunden

Der tragische Tod von Diogo Jota (✝28) erschüttert die Fußballwelt. Der Liverpool-Star kam bei einem Autounfall in Spanien ums Leben. Nur wenige Stunden zuvor war der Athlet in Behandlung bei seinem Atemphysiotherapeuten Miguel Goncalves. Gegenüber Bild berichtet er nun, dass der Sportler an einem teilweise kollabierten Lungenflügel gelitten habe. "Ich habe letzten Samstag angefangen, mit ihm zu arbeiten, und war bis diesen Mittwoch jeden Tag bei ihm. [...] Ich habe mich beim Abendessen gegen 20:30 Uhr von ihm und seinem Bruder André verabschiedet. Als ich ihn verließ, hatte er keine Schmerzen mehr und wollte nach Liverpool zurückkehren. Sein Bruder beschloss, mit ihm zu gehen, ihn auf der Reise zu begleiten und so auch mehr Zeit miteinander zu verbringen."

Die beiden Brüder entschieden sich, mit dem Auto von Porto nach Liverpool zu fahren. Viele Fans waren verwundert, warum die beiden eine so lange Reise auf sich nehmen würden. Doch Prof. Dr. Goncalves macht deutlich, dass sie aufgrund der Lungenprobleme des Fußballers nicht hätten fliegen können. Ebenso räumt der Atemexperte mit weiteren Spekulationen auf: "Ich habe einige Dinge im Internet gelesen, die bedauerlich sind. Um es klar zu sagen: Diogo und André haben überhaupt nicht gefeiert, sie waren nicht in der Stimmung." Er schließt aus, dass die beiden vor der Fahrt Alkohol getrunken haben könnten.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in der Nähe der spanischen Ortschaft Cernadilla. Laut Berichten von Diario de Castilla y León sollen die beiden Brüder in einem Lamborghini Huracán unterwegs gewesen sein. Bei einem Überholmanöver sei ein Reifen geplatzt, der Wagen habe sich mehrfach überschlagen und sei schließlich in Flammen aufgegangen. Sowohl Diogo als auch sein Bruder André verstarben noch am Unfallort.

Getty Images Diogo Jota, 2025

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

