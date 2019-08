Das Feld im Promi Big Brother-Camp lichtet sich – denn auch gestern musste wieder ein VIP-Bewohner seine Koffer packen und sich in die Freiheit verabschieden! Nachdem die Promis Joey Heindle (26) und Sylvia Leifheit auf die Abschussliste gesetzt hatten, wurde Letztere von den Zuschauern aus der Show gekickt. Das Aus hat die Blondine offensichtlich nicht kalt gelassen – und das ein oder andere Tränchen gekostet. Nun hat sie sich zu ihrem Rauswurf geäußert.

"Das tut so weh, wenn du wirklich eintauchst, in das, was du machst, dann ist das wie rausreißen", erklärt sie in der Sixx Late Night Show traurig. Sie hätte sich gefreut, noch mehr Zeit in dem TV-Container verbringen zu können und nehme aus der Zeit einiges mit. "Mich hat das sehr bewegt, zu sehen, dass so manche Menschen gar keine Empathie gegenüber anderen Menschen haben", berichtet sie über ihre Erfahrungen aus der Zeit fernab der Öffentlichkeit – betont aber, dass sie selbst immer das Gute im Menschen sehe.

Auch für ihren ehemaligen Mitstreiter Joey, der mit ihr auf der Nominierungsliste stand – und in den vergangenen Tagen immer öfter einmal seine Konkurrenten gegen sich aufgebracht hatte, hat der Playboy-Star lobende Worte übrig: "Joey hat wirklich Kampfgeist. Er hat das auf seine Art und Weise, aber ich habe das ernst genommen, was er mir gesagt hat."

Sylvia Leifheit und Janine Pink bei Promi BB

Nach der Nominierung bei Promi BB

Joey Heindle bei Promi BB

