BFFs dank Promi Big Brother? Für Sylvia Leifheit ist das TV-Projekt in der vergangenen Folge zu Ende gegangen. Sowohl die Schauspielerin, als auch DSDS-Star Joey Heindle (26) waren nominiert. Am Ende hat Sylvia dann einfach zu wenig Anrufe bekommen. Bei ihrem Auszug kullerten direkt bittere Tränen – und das hat sicherlich nicht zuletzt etwas mit ihrer Container-Kollegin Theresia Fischer zu tun: Sylvia und Theresia haben sich so gut verstanden, dass sie auch nach "Promi Big Brother" Freundinnen bleiben wollen!

Das verriet die frischgebackene Ex-Kandidatin jetzt im Promiflash-Interview. Sie will den Kontakt zu dem ehemaligen Germany's next Topmodel-Girl nämlich auch nach dem Format unbedingt aufrechterhalten: "Theresia ist ein ganz wunderbarer Mensch, die hat eine Wahnsinnsgeschichte hinter sich und ich bewundere sie sehr dafür, wie sie ist und hoffe, mit ihr noch weitere Gespräche führen zu können und vielleicht eine noch intensivere Freundschaft daraus zu machen. Sie ist ein wertvoller Mensch."

Auch Theresia scheint ihre brandneue BFF schon sehr zu vermissen. Sie hat Sylvia direkt nach der Nominierung in den Arm genommen und ist bis zur Entscheidung an ihrer Seite geblieben. Lange muss sie auf ihre neue Busenfreundin aber nicht verzichten. Am kommenden Freitag ist schließlich schon das große Finale von "Promi Big Brother".

© SAT.1/Marc Rehbeck Sylvia Leifheit bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

Anzeige

ActionPress/Francesco Gulotta Sylvia Leifheit auf einer Veranstaltung in München Anfang Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de